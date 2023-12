El PP pide limitar la habitabilidad de bajos comerciales a algunas zonas

El PP presentará en el pleno del Concello de este jueves una iniciativa para que el gobierno local modifique la normativa urbanística y, al amparo de las nuevas normas de habitabilidad de la Xunta, favorezca la conversión de bajos comerciales en viviendas, pero no en toda la ciudad, como está establecido ahora y como sigue contemplando el gobierno local.

El PP propone preservar el uso terciario de estos espacios en aquellas zonas que tienen "un marcado carácter comercial", explicó la portavoz del PP, Elena Candia, sin precisar si podría ser el caso del casco histórico o si se trataría de acotar calles de esta o de otras zonas de la ciudad.

El PP expondrá con detalle su propuesta en el pleno, donde justificará la necesidad de incentivar el uso residencial de algunos bajos para aumentar la oferta de vivienda en alquiler y para dar uso a espacios vacíos, lo que generaría rentas a sus propietarios y mejoraría la imagen y el dinamismo de la ciudad, apuntó Candia.

Es la misma motivación que sigue el ejecutivo local para elaborar un anexo al PXOM que facilite la adaptación de los bajos para viviendas, una posibilidad que ya existe ahora, pero que se verá favorecida con la aplicación de las últimas normas de habitabilidad de la Xunta. Estas flexibilizan algunos requisitos, como la altura mínima de las ventanas desde su parte baja hasta el suelo.

El área de Urbanismo del Concello trabaja en esa adaptación normativa, pero, según avanzó este miércoles, el PP quiere que se reflexione sobre en qué lugares es aconsejable permitir ese uso residencial de los bajos y en cuáles no, para que zonas muy comerciales no se vean desvirtuadas. Para eso, los populares apuestan por abrir un diálogo con entidades empresariales. Para eso, este jueves, a las ocho y media en el hotel Méndez Núñez, el grupo municipal del PP organizará una sesión informativa sobre la nueva normativa de habitabilidad y sobre las modificaciones de la normativa municipal que se necesitan impulsar desde el Concello. Este tendrá que elaborar un anexo al PXOM, en el que ya está trabajando y que tendrá que ser expuesto al público y aprobado por el pleno, con informe favorable de la Xunta. Aunque si se optara por restringir el uso residencial a algunas calles o zonas sería necesario modificar el plan general, un trámite más largo y complejo.

La flexibilización de las condiciones para hacer viviendas en bajos comerciales está despertando interés por la dificultad en el acceso a la vivienda que ya hay también en la ciudad de Lugo y por la necesidad de dar salida y de llevar actividad a espacios que están sin uso. "É un desperdicio de recursos e contribúen ao deterioro e a degradación da contorna urbana onde se sitúan", recalca el concejal Ramón Cabarcos, que será quien defienda la propuesta del PP en el pleno.

La nueva normativa no afecta a las entreplantas, que en la ciudad de Lugo no tienen contemplado uso residencial. El actual plan no permite siquiera su construcción. Las que hay son anteriores.

Reconvertir edificios en ruinas en párkings en altura

El PP ve necesario aumentar la oferta de vivienda en la ciudad de Lugo pero también los espacios para aparcar y propone utilizar algunos locales comerciales que están vacíos para ese uso, así como aprovechar edificios que están en ruinas para construir aparcamientos en altura.

Los aparcamientos en altura son más fáciles y baratos de construir y de gestionar que los estacionamientos subterráneos, asegura Cabarcos, y son una fórmula muy habitual en otras ciudades y poco empleada en Lugo, añade.



El PP recuerda la propuesta que ya hizo en ese sentido para los terrenos que hay entre la Rúa Castelao y el edificio de la Xunta y para As Fontiñas. Y cree que otras zonas donde serían viables y muy útiles son A Milagrosa y el barrio Feijóo.



Son zonas donde hay solares vacíos y edificios en ruinas que son difícilmente recuperables, apunta el PP. Cree que el Concello debe apostar por invertir en actuaciones de este tipo que complementen las peatonalizaciones.