El portavoz del PP, Antonio Ameijide, le ha exigido este viernes a los ediles que forman parte del gobierno local de Lugo que “paguen de su bolsillo” las horas extraordinarias que les firmaron a los funcionarios para que realizasen determinados servicios “a sabiendas de que no podrían pagárselas”.



Según Ameijide, durante 2017 más de 80 trabajadores del Ayuntamiento de Lugo excedieron el límite máximo de horas establecido por parte de la entidad local, de modo que no podrán cobrar por esos trabajos que realizaron fuera de su jornada laboral habitual.



De hecho, el portavoz del PP aseguró que el gobierno local no ha hecho nada para corregir esa situación, porque en el primer semestre de 2018 otros 20 funcionarios excedieron ese límite.



Ameijide puso como ejemplo a los bomberos de Lugo, a los que el gobierno local les ordenó realizar guardias de 24 horas, porque solo podrán cobrar 15 de ellas, dado que ese es el límite mensual máximo reconocido en el reglamento interno.



“Cualquier bombero trabajó nueve horas gratis para el gobierno socialista”.