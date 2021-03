El PP pide dejar investigar sobre la Fábrica de la Luz si no hay nada que ocultar

El PP vuelve a demandar la creación de una comisión de investigación sobre la Fábrica de la Luz y el viceportavoz municipal, Antonio Ameijide, instó este martes al gobierno local a permitir que se indague sobre el frustrado proyecto, que costará a la ciudad 2,5 millones de indemnizaciones, "se non ten nada que temer".

"Se non fixeron nada malo, nada teñen que agochar", dijo Ameijide para instar a socialistas y nacionalistas a apoyar la comisión de investigación, "co que se limparía o nome da institución municipal das corruptelas deste caso", manifestó.

El asunto se debatirá nuevamente en el pleno de mañana y Ameijide sostuvo ayer que votar en contra de la comisión significaría "eludir responsabilidades para manexar na sombra o expediente desta concesión para que, finalmente, sexan os lucenses os que paguen do seu peto os 2,5 millóna da indemnización á concesionaria e non os políticos responsables".

Ameijide culpó a Méndez de ser la principal responsable del fallido contrato de la Fábrica de la Luz, pues "ela recibía os requerimentos da empresa e da Confederación Hidrográfica que non atendeu provocando a caducidade e a posterior rescisión do contrato", sostuvo.

Pide que en la comisión de investigación comparezcan los "principais actores implicados na concesión fallida da Fábrica da Luz"

El PP dice que hay que esclarecer las razones que llevaron a la alcaldesa dilatar trámites durante meses "para acabar desmontando un contrato millonario polo que os lucenses teremos que pagar millóns de euros por lucro cesante de varias décadas".

Ameijide demando luz y taquígrafos para destapar "todas as corruptelas do PSOE e evitar que sigan o seu curso como, por exemplo, o Garañón que continúa sen demolerse sendo o máximo exemplo, xunto coa Fábrica de Luz e o uso abusivo dos contratos menores, do caciquismo moderno de Lugo", dijo.

Pide que en la comisión de investigación comparezcan los "principais actores implicados na concesión fallida da Fábrica da Luz, para que sexan os políticos responsables os que paguen a indemnización que provocaron".