El PP pide convenios con los dueños de solares para hacer aparcamientos en A Residencia

El grupo municipal del PP propone al gobierno local que realice convenios con particulares para habilitar, en solares privados, nuevos aparcamientos disuasorios que darían una alternativa a los conductores que buscan plazas libres en el barrio de A Residencia. "Deste xeito", aseguran los populares, "compensaríase e daríase unha solución real á perda de prazas para aparcar por mor do trazado do carril bici que implantou o goberno do PSOE-BNG nesta zona, o cal suprimiu centos de prazas", dicen.

Desde esta formación solicitan que se negocie con los propietarios de fincas sin edificar en A Residencia para que las cedan de forma temporal. "O Concello tería que asumir a limpeza e o mantemento destas novas zonas e se podería estudar exencións e bonificacións para os propietarios das fincas", comentan. Desde el PP plantean también "estudar a posibilidade de alugar ou de adquirir os terreos".

Entre las posibles ubicaciones para instalar estos aparcamientos disuasorios, el Partido Popular propone dos bolsas de suelo que están sin edificar: "unha finca que está a man esquerda subindo pola Rúa Pomar, que antes daba servizo á Parrillada Antonio, e outros solares no entorno da rúa Orquídea".

Desde el Partido Popular advierten que "urxe buscar solucións xa, dado que aparcar nesta zona vaise complicar aínda máis cando abra o novo Centro Integral de Saúde", aseguran. La citada formación política apunta igualmente que, "para mellorar a mobilidade do barrio, é preciso estudar un cambio do trazado do carril bici que tanto está a perxudicar á veciñanza como ao comercio desa zona da cidade".