El PP pide al Concello que se involucre por el vecino en huelga de hambre

El PP pidió este viernes que el gobierno local tome cartas en el caso del vecino de la Avenida da Coruña que inició una huelga de hambre porque sus vecinos no le dejan dormir. Los populares dicen que la alcaldesa no puede alegar desconocimiento, ya que la situación de la familia se conoce desde hace tiempo y sostienen que el Ayuntamiento tiene que hacer cumplir la normativa legal sobre el control de ruidos y llevar a cabo las medidas necesarias para conseguir que las perturbaciones por ruidos o vibraciones no excedan los límites establecidos.

El hombre en huelga de hambre, Juan Carlos Rivas, recibía la pasada jornada peticiones de su familia y de sus amigos para que abandone la huelga de hambre.

El hombre, que está enfermo, decía este viernes que se sentía cansado pero que llevaba bien la huelga y explicaba que había soportado bien la noche, aunque hizo bastante frío. Relataba que nadie del gobierno local habló con él, aunque una persona fue a pedirle que depusiera su actitud, contaba.