El PP pide a la alcaldesa que no "imponga" el carril bici en Fontiñas

El grupo municipal del PP se reunió este lunes con vecinos, comerciantes y hosteleros de Fontiñas para hablar sobre el proyecto de carril bici que el Concello estudia hacer pasar por el barrio. El concejal Antonio Ameijide pidió a Lara Méndez que "recapacite e cambie o seu plan de suprimir prazas de aparcamento en Fontiñas para construír outro tramo do seu carril bici, sen alternativas a mobilidade e ao estacionamento".

Ameijide explicó que hace este llamamiento tras ver que se estudiará hacer este nuevo tramo pero sin haber tenido acceso al proyecto Lugo biodinámico todavía, algo ya solicitado. "No plan orixinal do proxecto da promoción da bicicleta do ano 2014, realizado polo mesmo enxeñeiro coruñés que fixo o actual trazado do barrio da Residencia e Ronda do Carme, recóllese que se eliminarán todas as prazas de Fontiñas para facer un novo modelo de circulación nesta avenida", recordó.

El edil recalca que su grupo "non ten nada en contra do uso das bicicletas", pero critica que hagan "carrís bici a modo de parches en distintos puntos da cidade".