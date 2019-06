El PP pedirá más dedicaciones para su grupo municipal tras sumar otro edil

Ramón Carballo aseguró durante su primera comparecencia ante los periodistas como nuevo portavoz municipal del PP que pedirá a la alcaldesa que su grupo tenga más sueldos por dedicación al Concello y que se aumente la dotación económica o el número de asesores asignados, una demanda que justificó por los resultados electorales alcanzados el pasado 26-M, donde los populares sumaron diez ediles, uno más que en el anterior mandato.

"Tiñamos unhas dedicacións e pensamos que debemos aumentar. Iso é o que imos defender, pero sempre estamos abertos ás propostas do gobierno, aínda que o reparto ten que ser proporcional", comentó Carballo a preguntas de los periodistas. Añadió que de todas formas esperarán a conocer "como se van organizar eles", en alusión a la propuesta de reparto de dedicaciones exclusivas del futuro gobierno bipartito entre socialistas y nacionalistas.

De hecho, el portavoz municipal del PP urgió a ambas formaciones a activar ya el pacto y poner a andar el Ayuntamiento. "Resultan chamativas as présas que se deron PSOE e BNG para chegar a acordos, co único obxectivo de impedir que gobernase a lista máis votada, fronte a lentitude, agora, a poñer en marcha o Concello", comentó Carballo, quien apeló a la "responsabilidade de quen pensou en clave de partido e non de cidade para que formen goberno".

REPARTO DE ÁREAS. El portavoz popular también dio a conocer cómo se va repartir dentro del grupo el control de las áreas municipales. Así, Ramón Carballo llevará directamente, además de la portavocía, economía, personal, seguridad y convivencia.

El portavoz adjunto, Antonio Amejide, fiscalizará las áreas de urbanismo, movilidad y medio ambiente, mientras que las portavoces suplentes Macamen López Silva y Beatriz Vázquez Belda se harán cargo de bienestar e igualdad y de turismo y cultura, respectivamente.

Mientras, Cristina Abades Martínez asumirá las carteras de infancia, juventud y mayores; Javier Vázquez Prado se responsabilizará de educación; Sagrario Sánchez Ramil fiscalizará el funcionamiento de servicios generales; Oscar Poy asumirá la cartera de deportes; Manuel López mantiene la delegación de la zona rural y Rafael Pérez Prados controlará el área de infraestructuras.

Tras explicar este reparto, Ramón Carballo comentó que afrontarán la labor de control del gobierno con rigor y trabajarán en una triple línea: acciones de fiscalización y denuncia pública, propuestas en positivo y contacto con los vecinos y entidades del ámbito social, empresarial, deportivo "para non perder a perspectiva dos problemas reais que vivimos os lucenses", apuntó.

El portavoz popular también manifestó que el trabajo de fiscalización no impedirá que la relación con el gobierno sea "dialogante", matizando que confía en que el respeto institucional sea mutuo. Tras recordar que el PP es el grupo mayoritario de la corporación, Carballo se lamentó de que parezcan ser un estorbo para la alcaldesa, a quien afeó que no haya sido capaz de recibirles después de que hayan pasado diez días desde la toma de posesión, una actitud que el popular considera "unha falta de cortesía política".

Primera reunión de trabajo de los concejales populares

Los concejales del grupo del PP celebraron este miércoles en la sede del consistorio una primera reunión de trabajo en la que se acordó el reparto de cometidos en la labor de control del gobierno. Al encuentro solo faltó, por cuestiones laborales, la número dos de la candidatura, la médico Macamen López Silva. Sí acudieron los otros siete ediles que debutan en la corporación, incluyendo el nuevo portavoz municipal. Los dos concejales populares que continúan en la corporación son Antonio Ameijide y Manuel López.