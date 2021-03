PP y Non Perdas o Tren no renuncian a las variantes en la línea Lugo-Ourense

El PP y la plataforma Lugo non Perdas o Tren celebraron este lunes una reunión en la que acordaron no renunciar a la construcción de las variantes ferroviarias de la línea Lugo-Ourense, que consideran fundamentales para que la provincia no quede fuera de la alta velocidad ferroviaria.

Los populares denunciaron que la renuncia a las variantes es una decisión "unilateral" y que echa por tierra los compromisos respecto a la mejora de la línea férrea que, señalan, había dejado proyectados y encaminados el Gobierno de Rajoy.

La construcción de las variantes reduciría en unos 20 minutos el viaje a Ourense, permitiría la conexión con el Ave y supondría viajar a Madrid en poco más de tres horas y cuarto, remarcaron.

A la reunión del lunes, convocada por la presidenta provincial del PP, Elena Candia, asistieron diputados autonómicos y provinciales de la formación, además de miembros de la plataforma que reivindica la mejora del tren.

Los populares señalaron que continuarán con las rondas de contacto para implicar al tejido socioeconómico de la provincia en la defensa del tren.

Paralelamente, criticaron la postura de José Tomé, al que dijeron que solo piden que se ejecute lo que ya estaba comprometido. "O despropósito é non respectar os proxectos que quedaran encamiñados", dicen.

El PP llevará su demanda a la Diputación, donde pedirán el acuerdo para un proyecto que consideran "de sentido común".

En tanto, los socialistas insistieron ayer en acusar al PP de intentar torpedear las inversiones anunciadas por el Gobierno en la línea ferroviaria entre Lugo y Ourense y que permitirán modernizar y dignificar la línea.

Mientras sigue el debate político por la supresión del plan de obras la construcción de las dos variantes, que exigían una inversión de cientos de millones, Lugo acogerá este miércoles una reunión sobre la intermodal.

Se trata de una reunión de carácter técnico, por lo que no se prevé que se aborde la negociación sobre el convenio para la financiación de la intermodal.

El debate técnico sí podría permitir avances para descatalogar el edificio de Correos, asunto ahora en manos de Patrimonio.