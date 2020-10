El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Lugo, Antonio Ameijide, ha exigido explicaciones y "responsabilidades" al gobierno local por el bloqueo de una ambulancia por los trabajos de pintado en Fontiñas este fin de semana.

El hecho se producía, según han explicado los populares, en la madrugada del sábado al domingo, durante el traslado al Hula de un enfermo crónico y luego que los operarios retuvieran el vehículo durante cinco minutos en Fontiñas durante unos trabajos de señalización viaria de esa calle.

Ameijide ha puntualizado que "si bien es normal que se aproveche el horario nocturno para hacer este tipo de trabajos, lo que es surrealista es que se pare un vehículo de emergencias para que no estropeen la pintura, sin dar una alternativa de paso o sin un previo aviso que prevenga estas situaciones para buscar otra vía alternativa".

Es por ello que el PP de la ciudad exige "explicaciones y responsabilidades por lo sucedido", además de demandar que "el gobierno local ofrezca, a los servicios de urgencias y emergencias, una información diaria tanto de los repintados como de los cortes de vías por otros motivos".

"Es necesaria una coordinación exquisita con los servicios de emergencias para que el tráfico fluya y no se repitan incidentes como el vivido este fin de semana. Creo que todos coincidimos en que debe de haber un protocolo de actuación para que no quede en manos del operario de turno sí puede o no puede pasar un vehículo", ha subrayado.