Lugo por Palestina reivindica actos vandálicos en las sedes del PP, PSOE y Vox

El colectivo Lugo por Palestina, creado el pasado octubre para promover acciones de protesta en reacción a la ofensiva israelí en Gaza, ha reivindicado este miércoles actos vandálicos contra las sedes del PP, PSOE y BNG en la capital lucense.

Con un vídeo difundido en sus redes sociales, en el que miembros del colectivo aparecen pintando y pegando carteles por la noche, señalan que los locales fueron "objeto de denuncia" debido a "su complicidad" con el "genocidio" del pueblo palestino. En concreto, el motivo principal sería abstenerse o votar en contra en el Congreso y en el Parlamento Europeo de acabar con el comercio de armas y cortar las relaciones diplomáticas con Israel.

Acción en Lugo contra as sedes dos partidos políticos PSOE, PP e VOX por "cómplices do xenocidio" que nos fagan chegar xunto ao COMUNICADO ABAIXO @RESCOP1 pic.twitter.com/iLCaIXn5r4 — Lugo por Palestina 🇵🇸 (@Lugoxpalestina) March 20, 2024

"Palestina sofre máis de 31.000 persoas asasinadas e 7.000 desaparecidas baixo os cascallos, o que sería unha terceira parte da poboación de Lugo, sen esquecer as innumerables persoas presas nos cárceres do estado sionista pechadas e torturadas, incluídas crianzas", señalan. "Non haberá paz sen Palestina libre!", defienden.

El Partido Popular denunció a primera hora de este miércoles que la sede de su partido había sufrido un ataque vandálico. Las paredes amanecieron con manchas de pintura roja y carteles contra el genocidio israelí en Palestina, apuntando a algunos de los diputados del PP como cómplices.

Los populares emitieron un comunicado de queja y explicaron que el secretario xeral del PP de Lugo, Javier Vázquez Nodal, ofrecerá declaraciones a los medios de comunicación sobre el incidente.