El PP de Lugo incide en pedir mejoras en infraestructura e industria en la provincia

El PP lucense reivindica "as infraestruturas que a nosa provincia merece: estradas nacionais seguras, a construción das autovías prometidas que contribúan ao desenvolvemento do noso territorio e servizos ferroviarios propios do século XXI". Los populares hicieron esta reivindicación en una reunión de inicio del curso político, presidida por Elena Candia y en la que participaron los coordinadores comarcales.

El Partido Popular recordó también "a falta de implicación do Goberno central coa industria na nosa provincia" como demuestra "a inexistencia dun marco de subministración eléctrica máis favorable para o sector electrointensivo", que contribuiría a que la planta de Alcoa en A Mariña "sexa competitiva e poida manter a actividad e os empregos".

También afean "a actitude dos representantes do Goberno central, como a ministra de Traballo, Yolanda Díaz, de opoñerse ao asentamento dunha industria que xenere emprego e riqueza".

Los populares de Lugo critican algunos impuestos de Pedro Sánchez

Los populares también condenaron "a imposición de varios impostos estatais por parte do executivo de Pedro Sánchez que prexudica aos concellos galegos". Se refieren a la aprobación de la ley que "obriga a Sogama a actualizar o seu canon, xa que os sobrecustos que xeneran fan inviable mantelo como ata o de agora".