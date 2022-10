El PP lucense reta al PSOE a aceptar sus enmiendas a los PGE en beneficio de la provincia

El diputado popular en el Congreso Joaquín García Díez y el senador José Manuel Barreiro comparecieron en rueda de prensa para dar a conocer las enmiendas ya presentadas por el PP lucense en el Congreso, para que "la provincia de Lugo no quede olvidada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2023 del Gobierno de Sánchez". Concretamente, los populares proponen 30 enmiendas por más de 47 millones de euros con las que "recuperar proyectos que ya estaban comprometidos y a los que no debemos renunciar". Se trata, explicaron, "de aquellos compromisos que el Gobierno de Rajoy tenía adquiridos con la provincia y la ciudad de Lugo. Pedimos que se cumplan esos compromisos, no pedimos una cosa diferente". Para los populares "este es el momento en el que los socialistas lucenses deben manifestar se se comprometen con la provincia o no".

De las 30 enmiendas, la mitad se dirigen a corregir déficits en materia de comunicaciones por carretera con casi 20 millones de euros. Los populares exigen avanzar en una actuación paralizada por el Gobierno de Sánchez como es la A-74, la autovía de la Mariña; la A-56 entre Lugo y Ourense o en la circunvalación de la A-76 en Monforte. Igualmente, defienden la creación del intercomunicador entre la A-54 y la N-540 en Guntín para lo cual proponen una partida de 2,6 millones de euros y advierten de que "el Gobierno de Sánchez retrasa el final de la A-54 entre Lugo y Santiago hasta finales del 2024".

En relación al municipio de Lugo, las enmiendas recogen tres actuaciones importantes: el estudio y proyecto para el desdoblamiento e iluminación de la ronda norte; la redacción de estudios para el desdoblamiento de la N-VI entre Garabolos y el enlace con la N-540; y la redacción de estudios sobre las vías de servicio paralelas a la autovía A-6 entre los p.k. 497 y 500 en ambos sentidos, "para mejorar las entradas y salidas a los polígonos industriales de As Gándaras y O Ceao".

Joaquín García Díez y José Manuel Barreiro en rueda de prensa. CEDIDA

A través de las enmiendas inscritas, los populares lucenses exigen también actuaciones de conservación en la N-540, en la N-120 y en la autovía A-6 en la provincia de Lugo debido a su deficitario estado. Incluyen también otra dirigida a la mejora de la seguridad vial en la N-VI, con la instalación de una glorieta en el p.k. 513,67, en Outeiro de Rei. Igualmente, exigen la renovación del firme, trazado y señalización en la N-634 en todo el recorrido entre los municipios de Abadín, Mondoñedo y Lourenzá que constituye la vía alternativa a la A-8 cuando la autovía cierra a causa de la niebla e, igualmente, señalan la necesidad de renovación del trazado y el firme en la carretera N-120.

El diputado Joaquín García Díez señaló que "las cantidades destinadas a la conservación de las carreteras del Estado en nuestra provincia ya había llegado al 100% de ejecución a 31 de agosto". Esto "pone de manifiesto a escasa dotación destinada a mejorar la seguridad y el firme de nuestras principales vías de comunicación y justifica las enmiendas presentadas por los diputados populares por Lugo".

En relación al ferrocarril, los populares presentaron un total de tres enmiendas por un importe de más de 25 millones de euros. Una de las propuestas recoge el incremento de la anualidad orzamentada para 2023 para impulsar la renovación de la línea Monforte-Lugo del corredor noroeste incluyendo las variantes de Rubián y Canabal-Los Peares. Igualmente, ponen de manifiesto que "el Gobierno no contempla en el proyecto de PGE para el 2023 una partida para estudiar la viabilidad para la conexión ferroviaria entre la ciudad de Lugo y Santiago y de Lugo con A Mariña lucense, que es "una iniciativa de los populares aprobada en el Congreso sin el apoyo del PSOE".

En materia de seguridad ciudadana, los populares presentaron 10 enmiendas que superan los 2,5 millones de euros para cumplir con los compromisos ya adquiridos en ejercicios presupuestarios anteriores e iniciar el proyecto para la construcción de una nueva Comisaria de Policía en la ciudad de Lugo. Asimismo, los populares demandan la creación de una unidad de seguridad ciudadana en la Comandancia de la Guardia Civil (Usecic) en Lugo. Del mismo modo, demandan la creación de una unidad de Prevención y Reacción en la Comisaría de la Policía Nacional en Lugo, tal y como había sido aprobada en la Comisión de Interior del Congreso el 12 de marzo del año 2021. Igualmente, registraron dos enmiendas para tener en cuenta en el plan de reformas de los centros penitenciarios a los de Bonxe y Monterroso.

Por otra parte, los populares exigen al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un presupuesto de 300.000 euros para la redacción de proyectos de saneamiento y depuración en Portomarín y Castro de Rei, situados en la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, así como para la eliminación de pluviales y tanque de tormentas en Chantada.

Otra de las enmiendas de los diputados lucenses del Partido Popular es la relacionada con la redacción de estudio para declarar el proyecto de Gran Senda del Navia como obra de interés general para la que proponen 100.000 euros. En ese sentido, le exigen al Gobierno dotación presupuestaria para dar cumplimiento al acuerdo adoptado en el Congreso a través de una Proposición En el de Ley del Grupo Popular.