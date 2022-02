El PP lucense: entre la prudencia y la indignación

La "preocupación" y la "tristeza" que se vive en el PP lucense por la guerra interna del partido es algo que se reconoce a todos los niveles, empezando por los dirigentes, aunque estos son los más prudentes. Rechazan dar su opinión personal y se remiten a lo indicado horas antes por el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, quien avisó al líder nacional, Pablo Casado, de que si no solucionaba rápidamente el conflicto, el partido estaría abocado a un congreso.

"Suscribo as palabras do presidente Feijóo. Como afiliada desde 2003 pido unha urxente solución. E mentres tanto sigo traballando na miña prioridade: Lugo", afirmaba este viernes la presidenta del PP en la provincia y diputada autonómica, Elena Candia. Admite que la indignación de los afiliados le está llegando por todas las vías. Los whatsapps individuales y los de grupos arden.

Tampoco el coordinador provincial y portavoz del PP, José Manuel Balseiro, accede a dar su opinión. "Iso quédame moi grande", afirma pretendiendo humildad. "Non vou opinar. Remítome ás palabras de Feijóo, que nos representa a todos", añade. Como otros compañeros de partido, tendrá las orejas calientes estos días. "Imaxínome, imaxínome…", acierta a reconocer.

Entre el resto de populares consultados, unos son más claros y otros lo son menos, pero la opinión sobre lo que está sucediendo en su partido es bastante coincidente. La primera reflexión que hacen todos, por obvia, es que nunca se debió llegar a este grado de batalla pública, que el daño a la marca y a esta en futuros procesos electorales es innegable y que se debe buscar una solución rápida.

¿Y cuál debe ser esa solución? ¿Debe dimitir Ayuso? ¿Y Casado? ¿Los dos? ¿Ninguno? ¿Se debe adelantar el congreso nacional que estaba previsto para junio o julio? Esta es la opción por la que se inclinan varios populares consultados, ya que creen que la actual dirección nacional ha quedado debilitada, por no decir deslegitimada, con su forma de proceder. "Se non soluciona o problema pronto creo que Casado non está preparado para o cargo", afirma sin rodeos el alcalde de Friol, José Ángel Santos.

"Que se marche Casado xa", dice en confianza uno de los consultados antes de hacer su reflexión en términos oficiales.

"Eu para presidente do Goberno quero unha persoa con experiencia contrastada. E só temos unha. É Alberto Núñez Feijóo, que leva moito tempo gobernando con maiorías absolutas, incluso despois da crise de 2008, e é un referente na xestión da crise sanitaria", afirma el exalcalde de Portomarín, Juan Serrano. "O que pasou non tería pasado cunha persoa con bagaxe política e de goberno", afirma el senador, que una vez más carga contra los "cachorros " que crecen en las estructuras de los partidos y hacen de la política "unha profesión".

Sobre si Ayuso incurrió en corrupción o no, las opiniones están más divididas. Hay quien no la ve, como el alcalde de Cervo y vicepresidente de la Fegamp, Alfonso Villares, quien cree que no es adecuado llevar el debate por ese lado. Otros, como el portavoz del PP en el Concello de Lugo, Ramón Carballo, dice que "se as sombras de corrupción as crean eles mesmos… O que está claro é que os cidadáns sempre o penalizan". El senador y exalcalde de Portomarín apunta también hacia lo obvio: si había sospechas fundadas debían ponerse en conocimiento de la justicia, porque espiar a un compañero y hacerlo con dinero público estaría al mismo nivel del ‘delito’ de Ayuso. "Se hai algo delitivo, denúnciao ", coincide Villares.

Extendida está también la idea de que el contrato de Ayuso fue un pretexto para cortar sus ambiciones. "Non sei se a orixe de todo foi o contrato ou hai algo máis, pero non se debería ter chegado a este punto", dice Carballo. "Foi o camiño que se buscou para desacreditar unha persoa", incide Villares.

Como cualquier cargo orgánico o público del PP, los consultados reconocen que estos días aguantan el chaparrón de militantes de base y ciudadanos que no se explican lo que sucede. "Se non o entendemos nin nós, como o van entender eles", afirma Carballo.

La sensación entre los populares es que, en general, la calle está más con Ayuso que con Casado, en Madrid sin ninguna duda, opinan. "A sensación é que a xente está con Ayuso", dice Villares, mientras que Serrano, que por sus funciones de senador pisa más Madrid, no tiene dudas de que "se tocan a presidenta, saen os tanques á rúa. A xente está a brazo partido con ela", asegura.

Serrano pone voz a lo que piensan otros compañeros. "O freo a Vox púxoo Ayuso", dice. Y tira de memoria para recordar que no se puede infravalorar esta marca. En sus inicios, Alianza Popular tenía peor imagen que ahora Vox, opina, porque eran "os herdeiros do réxime ", y el partido llegó a liderar la oposición y a gobernar. Recuerda también que la irrupción de fuerzas políticas que nacen de movimientos vecinales es una realidad y produce una atomización de las instituciones que las hace ingobernables, cree. "Este país necesita un cambio e o que sucede faino máis difícil. Necesitamos que paren de saírnos ananos", dice.

Con todo, la mayoría considera que si la marca y Casado salen tocados, en cierta medida, y a falta de que se aclare si hubo o no corrupción, Ayuso también. Puede que se consolide como líder regional, pero si tuviera ambiciones mayores, lo sucedido le complica el camino, creen.