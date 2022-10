El PP insta a Tomé a presentar "canto antes" los presupuestos de la Diputación

El portavoz del PP en la Diputación de Lugo, Jaime Castiñeira, ha instado al gobierno provincial a que presente los presupuestos para el 2023 "canto antes", al tiempo que recordaba que administraciones como la ourensana "xa aprobaron os orzamentos para o próximo ano e a de Pontevedra xa avanzou nos medios de comunicación as liñas básicas do seu", mientras que la de A Coruña y la de Lugo, presididas por los socialistas Valentín González Formoso y José Tomé, "son as máis rezagadas".

Castiñeira aseguró también que "seguimos esperando" la llamada de los dos partidos del ejecutivo provincial lucense para abordar los presupuestos, "o documento máis importante que se aproba cada ano, sinaladamente o de 2023, porque hai eleccións locais", añadió.

El popular también reprochó lo ocurrido con las cuentas generales presentadas el pasado año, cuando "os deputados provinciais tivemos que desprazarnos ata Santiago para coñecer os orzamentos da provincia de Lugo”, porque, recuerda, Tomé había presentado los presupuestos en el Parlamento de Galicia. Este acto fue tildado por el Partido Popular como "descortés" con el resto de diputados.