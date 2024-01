El PP insta a retirar marcas de la antigua Ora porque confunden a los visitantes

El PP presenta un ruego al pleno en el que solicita que se retire la pintura azul que marca las plazas de aparcamiento de la zona Ora, servicio que lleva suspendido desde junio de 2015.

Los populares demandan que se eliminen esos dibujos para evitar "equívocos" a las personas que visitan Lugo y que no saben que no hay que pagar por aparcar. Después de llevar ocho años sin funcionar, entienden que "é hora de tomar medidas para evitar malentendidos". Creen que las marcas aún existentes reflejan "a deixadez do goberno local que mantén unha sinalización dun servizo que non existe".

PRESUPUESTOS. Por otra parte, el grupo municipal del PP recuerda a los lucenses que tienen hasta el día 22 de este mes para presentar alegaciones a los presupuestos municipales.

Los populares apuntan que los vecinos de Lugo tienen ahora este mecanismo para que se escuche su voz "e intentar que se aproben partidas que atendan ás necesidades que consideran prioritarias para as súas asociacións ou para a mellora de servizos públicos".

Señalan que pueden presentar alegaciones los habitantes de Lugo, aquellos directamente afectados aunque no residan en Lugo y entidades como colegios profesionales, cámaras oficiales, sindicatos y asociaciones.

La edil Mar Carballas se compromete a que el PP seguirá trabajando para obtener fondos para "mellorar a protectora, a redacción dun Plan Municipal de Saúde Mental, a renovación do abastecemento do polígono do Ceao, a posta en marcha do auditorio de Magoi e un aparcamento en Fontiñas, entre outras".