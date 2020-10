El PP insta a que el alumbrado de Navidad se instale el 5 de diciembre

Aunque resulte paradójico, el turrón llega a la tiendas casi antes de que dé tiempo a despojarse del bañador y el PP ya puso ayer sobre la mesa la necesidad de empezar a pensar en las luces de Navidad.

Lugo se quedó este año sin alumbrado de San Froilán y al gobierno local le pilló el toro con las luces de Navidad los últimos años, así que el PP pidió ayer que el gobierno local se ponga las pilas y empiece el proceso para contratar la iluminación festiva.

La campaña navideña es una de las épocas más esperadas por los comerciantes, empresarios y hosteleros para cuadrar las cuentas de todo el año. En esta ocasión, con una pandemia de por medio, la ornamentación de las calles se antoja a muchos indispensable para que la actividad económica resurja tras meses a la baja.

Por ello la concejal del PP Beatriz Vázquez dijo que "cos antecedentes deste goberno, urxe iniciar a tramitación do alumeado ornamental para non quedarnos atrás", ya que la mayoría de las grandes ciudades gallegas "como A Coruña, Ourense, Pontevedra, Ferrol e Vigo, xa iniciaron o proceso", matiza. "Hai que incentivar as compras e estimular o emprego local", sostuvo la edil.

La edil popular recuerda que existe un acuerdo de pleno, de diciembre de 2018 para que los procesos de contratación con una periodicidad fija, como es el alumbrado navideño, "se inicien cunha antelación suficiente ao comezo das actividades".

La edil recordó las críticas del año pasado a las luces, "xa que colocaron un alumeado con monumentos de Santiago e referencias ao Camiño". Pidió más tiento este año, sugirió que las luces se enciendan "o 5 de decembro" y que se coloquen también en los barrios "para evitar aglomeracions de público", dada la crisis sanitaria.