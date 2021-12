Juan Vidal-Pardo, concejal de Ciudadanos. XESÚS PONTE

En varias ocasiones, Juan Vidal-Pardo fue "no votante" porque las opciones electorales no le convencían y en 2019 dio el salto a la política con Cs, actividad que compatibiliza con la abogacía. Asegura que no tiene ninguna intención de cambiar de siglas, a pesar del runrún y del incesante trasvase de Cs al PP en el resto del país