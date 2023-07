"Onde estamos neste momento non poderemos estar se a obra de Santo Domingo se fai como está no proxecto, porque será por onde pase a maior parte do tráfico", explicó este jueves el concejal del PP de Lugo Ramón Cabarcos, entre los naranjos y el césped de Santo Domingo. Al lado, en una mañana nublada de 19 grados, la mayoría de los bancos están ocupados por una o por varias personas que descansan o charlan. "Comproben —invitó— canta xente hai sentada neste momento na Mosqueira", una de las últimas peatonalizaciones realizadas en Lugo, donde hay asientos de madera y con respaldo pero donde abundan también los de piedra y sin apoyo, similares a algunos previstos en el centro.

Cabarcos compareció con la portavoz del PP en el Concello, Elena Candia, para explicar la peatonalización del centro que el partido planteará en el pleno de este mes. Las obras están en marcha (Montevideo y Praza de Ferrol) o a punto de empezar (Santo Domingo), pero el PP ve posible hacer variaciones porque en la mayor parte de los casos se trataría de "manter o que hai". No supondría más gasto ni cambios sustanciales de los proyectos, asegura, por lo que considera que es viable tanto por normativa como por plazos. Recalca, además, que son propuestas consensuadas con varios colectivos, muchos de ellos de personas que viven o utilizan el centro, como Lugo Monumental, Adega, hosteleros y repartidores.

¿Qué es lo que se propone?

El proyecto de Santo Domingo contempla un doble itinerario de tráfico. En la parte alta se elimina la rotonda (para ganar espacio peatonal y para árboles y terrazas) y se mantienen los vehículos en el lado sur, desde Teatro a Armañá. Pero se crea otro recorrido en sentido ascendente desde Quiroga Ballesteros hasta Raíña, por delante del convento, entre dos hileras de árboles, una zona donde también se prevé ubicar la parada de taxis y donde desaparece el césped. El gobierno venía manteniendo que ese nuevo itinerario sería para un tráfico residual, aunque en el proyecto aparece como recorrido preferente. Y de hecho, para él figura un pavimento con más grosor (igual al de Quiroga Ballesteros) que el previsto para el otro itinerario, que es el que aparece como de «tráfico ocasional», precisó Cabarcos.

A las pocas horas, y en lo que aparece apuntar a un probable cambio de guión, el gobierno explicó que precisamente se están realizando pruebas de carga en el párking subterráneo y que, en función del resultado, podrían hacerse algunos cambios en la configuración urbanística. Así, de acuerdo al volumen de tráfico que se considere idóneo llevar sobre esa parte central del párking, podría variarse el plan y habilitarse como itinerario principal el otro vial, apuntó el gobierno.

Justificación y alternativas

El equipo de Lara Méndez insiste en que ni hubo improvisación en el diseño de la peatonalización —realizada por arquitectos y otros técnicos, recalca— ni hay cerrazón a cambios que puedan ser razonables y viables. Recuerda que los plazos de la UE son estrictos y que las obras del centro deben estar terminadas a finales de 2024, pero asegura que existe interlocución continúa con los vecinos y con otros colectivos especialmente afectados, como los repartidores, y que ya se les ha informado de que se aceptarán algunas propuestas, como colocar más bancos con respaldo —"que ya son la mayoría", dice— o variar algunas especies de árboles. También se mantendrá en Santo Domingo el ginkgo biloba, símbolo de la lucha feminista. En el proyecto definitivo figuraba trasladarlo a la Rúa Montevideo, donde finalmente se plantará otro ejemplar, cerca del instituto Xoán Montes.

Otras demandas será difícil que sean atendidas, asegura el gobierno, como la de mantener la fuente al lado del cuartel de San Fernando. Se trasladará frente a la iglesia de San Froilán porque no se renuncia a convertir el edificio en museo de la romanización y en esa zona hay constatados restos arqueológicos que podrían sacarse a la luz, explica el gobierno. Además, como en el resto de proyectos del casco histórico, la filosofía a la hora de diseñarlos ha sido dar relevancia a los edificios más emblemáticos, con una configuración del espacio público y de los itinerarios de los vehículos que contribuya a eliminar el tráfico superfluo —algo positivo para la salud de los edificios y de las personas— sin que empeoren la calidad de vida de vecinos y de usuarios del centro, recalca. Por eso en Santo Domingo se deja más espacio libre en los perímetros de la plaza, explica. Recuerda, además, que todos los proyectos han sido aprobados por Patrimonio de la Xunta. Para el PP, sin embargo, no es un aspecto menor "conservar a memoria popular, o sentimento de lugar", manteniendo elementos históricos como la fuente de San Fernando en su ubicación.

La oposición cree que, lo que se propone, en muchos casos "empeora o que hai". "En helicóptero, dende o aire, pode que aumente o verde, coas copas do arborado que se vai plantar, cando este medre, pero a ras de solo diminúe a superficie verde", señaló Cabarcos en alusión a la supresión del césped en Santo Domingo, un suelo permeable, que reduce la temperatura ambiental y es soporte de fauna, al igual que los árboles, señala. A cambio se propone un pavimento filtrante, pero debajo está el párking, por lo que habrá que impermeabilizar, señala.

En todo caso, sobre la futura circulación de vehículos en el recinto amurallado, el gobierno precisó que será algo que se evaluará también dentro del proyecto para la declaración del centro como zona de bajas emisiones, un proyecto en el que trabaja en la actualidad. El objetivo es que puedan acceder todas las personas que lo necesiten, como vecinos, usuarios de párkings, repartidores, vehículos de emergencias y otros. En ese proyecto se definirán los circuitos de circulación de residentes y de la carga y descarga. Para las mercancías, la idea es habilitar una plataforma de descarga, bien en el casco histórico o en una zona aledaña, recordó.

El PP es crítico con el planteamiento de las obras y la movilidad, ya que considera que antes de hacer las obras habría que definir cómo serán los accesos al casco histórico y cómo serán los recorridos en este, ya que de la actual forma quedan condicionados por la peatonalización que se llevarán a cabo ahora.

Santo Domingo: ¿Uno o dos viales?

El proyecto prevé un nuevo vial desde Quiroga Ballesteros hasta la altura de Raíña, por delante del convento. El PP y algunos colectivos se oponen y el gobierno dice que está en estudio.

Praza de Ferrol: Otro circuito de tráfico

El tráfico irá por delante del centro de salud y detrás del colegio. El PP pide que se deje pavimento para coches por delante, para un futuro itinerario bidireccional, de momento no previsto.

Mobiliario: "Bancos de alta gama pero pouco útiles"

Se prevén bancos "de alta gama, pero pouco útiles", algunos individuales, con accesorios limitantes y sin respaldo. Méndez se compromete a poner más asientos múltiples y con apoyo.