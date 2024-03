El PP exigirá a los demás partidos que se posicionen respecto a Altri

El Partido Popular llevará tanto a los plenos municipales como al de la Diputación mociones para exigir a los demás grupos que definan su "posicionamiento político" con respecto al proyecto de Altri para instalar en Palas de Rei una celulosa y una factoría de lyocell.

La iniciativa fue presentada en el centro comarcal de Palas por la presidenta provincial del PP, Elena Candia; el alcalde palense, Pablo Taboada, y el portavoz del grupo provincial, Antonio Ameijide, en un acto en el que contaron con el respaldo de otros regidores y portavoces de concellos limítrofes.

Los populares quisieron mostrar de este modo su "total apoio" a un proyecto "de economía circular", según subrayó Elena Candia. La presidenta de los populares lucenses también indicó que lo que se buscará con esta serie de mociones "é dar continuidade nos concellos e na Deputación á proposta aprobada por unanimidade no Parlamento para que o proxecto de Altri sexa unha realidade".

Pero lo que iba a ser una muestra del apoyo que da el PP a un proyecto "que por suposto deberá garantir o cumprimento de toda a normativa medioambiental vixente" fue aprovechado por una decena de integrantes de la plataforma Ulloa Viva que, a título personal, quisieron mostrar su rechazo por la implantación de una factoría que consideran "contaminante e asasina de vida", según destacó Braulio Vilariño, uno de los opositores al proyecto.

A pesar de la presencia de este grupo de vecinos, el acto de los populares se desarrolló sin ningún tipo de incidencia. Y es que aunque los manifestantes pudieron acceder al interior del centro comarcal, en donde tuvo lugar la rueda de prensa, limitaron su presencia a mostrar sus pancartas pero sin interrumpir ninguna de las intervenciones. Sin duda, un ejemplo de civismo y respeto mútuo entre quienes se posicionan en extremos totalmente opuestos de un proyecto que puede marcar un antes y un después en pleno corazón de Galicia.

Pablo Taboada

El alcalde palense explicó durante su intervención los beneficios que, según él, aportará el proyecto de Altri a la comarca. Así, subrayó la inversión de 1.000 millones de euros que la multinacional lusa destinará a la construcción de esta factoría que generará "uns 4.000 empregos durante a súa construción e 2.500 postos de traballo unha vez que esté en funcionamento".

Pablo Taboada también se mostró convencido de que poder debatir este proyecto en los plenos locales ayudará "a escoitar o posicionamento de todas as forzas políticas sobre a que será a maior inversión na provincia dos últimos anos e que, garantindo o cumprimento das esixencias medioambientais, contará sempre con todo o noso apoio", afirmó.

El regidor palense defendió, no obstante, que un proyecto de esta envergadura "precisa o apoio de todas as administracións", por lo que instó al Gobierno central a aportar "certezas que garantan a viabilidade do proxecto de Altri, tanto dende o punto de vista económico como de acceso á rede de transporte eléctrica".

Sin dirigirse expresamente a los vecinos que asistieron a la rueda de prensa, Pablo Taboada también incidió en el hecho de que el proyecto ambiental de la factoría "está ata o día 16 de abril en exposición pública, polo que é ese o lugar onde agora débense manifestar estas voces discordantes, presentando por escrito todas aquelas alegacións ou dúbidas que crean convenientes".

Una vez finalizado el acto organizado por el PP, Ulloa Viva se felicitó, a través de un comunicado de prensa, por el hecho de que el alcalde palense "recoñeza agora que é normal que haxa voces discordantes", a la vez que insistió en pedir a la Xunta "paralizar a tramitación deste proxecto, do que aínda se están a analizar os impactos na zona".

Ulloa Viva también volvió a mostrar su preocupación por el impacto que una factoría de estas características pueda tener sobre el Camino y recordó al alcalde que la producción de celulosa en este complejo va a ser el doble que la de lyocell, "polo que estamos falando dunha macrofactoría dez veces maior que a de Ence".

Reuniones de Altri

Técnicos de Altri comenzarán a explicar este miércoles su proyecto a los vecinos de la comarca. La primera reunión será a las 16.00, en la casa de la cultura de Palas de Rei y, a las 20.00, hay programada otra similar en el centro sociocultural de Monterroso. Mañana estos encuentros informativos serán en Melide (13.00 horas), Agolada (15.30), Santiso (17.30) y Antas de Ulla, a las 20.30 horas.