El PP exige que el registro municipal se refuerce ante el "colapso" que vive

El Partido Popular exige al gobierno local que refuerce "inmediatamente" el registro municipal para combatir el colapso que, según expresa el grupo, vive este servicio ante las numerosas solicitudes de lucenses interesados en los puestos de la bolsa de empleo municipal, anunciados por la alcaldesa.

Antonio Ameijide, concejal del viceportavoz del PP en el Concello, recuerda que su partido ya advirtió la semana pasada del riesgo de "colapso" que había en el registro municipal por aquel entonces, a falta del anuncio de la bolsa de empleo.

El problema, según afirma el grupo popular, se generó ante los plazos de la bolsa de empleo municipal fijados por el gobierno local. Así, el PP explica que la regidora dio diez días hábiles para entregar toda la documentación, pero la situación de desborde en el registro hace "imposible" cumplir con esta premisa.

Además, Ameijide denunció, que las bases de la bolsa de empleo municipal, señalan que una misma persona puede optar a diferentes puestos, pero tiene que presentar una solicitud por cada puesto.

Asimismo, los populares destacan que esta situación provocó el colapso de los registros de otras administraciones públicas, como el de la Xunta de Galicia, denunciado por el sindicato CIG. "Todos sabemos da afinidade da CIG co BNG, polo que en lugar de facer unha denuncia pública deberían de aproveitar a liña directa que teñen con Rubén Arroxo e o bigoberno para esixirlles sen panos quentes que solucione os problemas que hai no rexistro municipal do Concello", afirmó el concejal.

El PP lamenta la situación y también recalca la imposibilidad que tienen los ciudadanos para pedir cita a través del 010, que también está desbordado.