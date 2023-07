El PP exige que el Concello haga la nueva perrera con sus propios fondos

El grupo municipal del PP ha reclamado al gobierno local "compromisos concretos" sobre la ejecución de las obras para unas nuevas instalaciones para la Protectora de Animales de Lugo. Lo hace tras conocerse que se han denegado los casi dos millones de euros de fondos europeos que el Concello había solicitado para su construcción.

En este sentido, la concejal popular Mar Carballas recordó que "en setembro de 2022 o responsable de Medio Ambiente, Miguel Fernández, explicou en comisión que de non conseguir a axuda solicitada para as novas instalacións da protectora, a vontade do goberno local era facelo con fondos propios".

El traslado de la protectora de animales, entiende el PP, debe de ser una prioridad ya que además de mejorar el cuidado de los animales en estado de abandono fomenta la concienciación y sensibilización ciudadana y realiza una importante función en la prevención de la salud pública.

"Se, como indicou o goberno local, os anteproxectos están feitos", opinó Carballas, "espero que o inicio das obras se realice de forma inminente xa que a intención do Concello de Lugo era comezar a executar as obras tan pronto se tivese unha resolución sobre os fondos solicitados". La edil presentará una pregunta al gobierno local con este asunto.