El PP exige que se arregle y se dé uso a la pajarera del Parque, muy deteriorada

El grupo municipal del PP reclama que se arregle la pajarera del parque Rosalía de Castro, que se encuentra en muy mal estado. Los populares recuerdan que la alcaldesa presentó recientemente el lavado de cara que el Concello hizo en las instalaciones, algo que sucedió "despois de moitos anos de abandono" y que coincidió con el centenario de la creación de esa zona verde, auténtico pulmón de la ciudad.

Los ediles del PP manifestaron su interés en que esas labores no acaben siendo puntuales y se hagan periódicamente y señalan que "xa se poden ver de novo bancos cheos de suciedade, xa que non se lles volveu a dar un lavado, algo necesario debido a gran cantidade de aves que habitan no Parque".

Reiteraron que en las tareas de mejora realizadas recientemente se dejó de lado la antigua pajarera, una estructura a la que se le podría buscar algún uso "xa que se trata dunha boa instalación que ten unha boa localización". Los populares denuncian que el edificio tiene ahora los cristales rotos y que, en su interior, se puede ver material en mal estado, roto y tirado por el suelo. También apuntan que se encuentra en una zona muy próxima al parque infantil.

El grupo popular recuerda que, en su momento, ya hicieron una propuesta sobre un posible uso, que el gobierno local desechó.

En ese momento, los ediles pidieron que el Ayuntamiento firmara un convenio con la asociación gallega de animales exóticos, de forma que se pudiera utilizar la pajarera como punto de recogida de este tipo de especies antes de darles un nuevo hogar, ya que se producían muchos abandonos de este tipo de animales.

Inicialmente, muchos compradores se sienten atraídos por los animales exóticos pero después, cuando comprueban que cuidar de ellos es más complicado de lo que esperaban, optan por abandonarlos. Contar con ese punto para albergar ese tipo de animales podría contribuir a paliar ese problema, cree el PP.