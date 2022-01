El PP exige a Marlaska instalaciones "dignas" para la Policía y Guardia Civil de Lugo

Los diputados provinciales del PP lucense Jaime de Olano y Joaquín García Díez, acompañados por la parlamentaria por Ourense Ana Belén Vázquez y la senadora Rosa Arza, han visitado las dependencias de la Comisaría de Policía de Lugo y de la Comandancia de la Guardia Civil, donde han pedido a Interior instalaciones "dignas" y "más medios" para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El objetivo de las visitas ha sido, han explicado, "conocer el estado en que se encuentran las instalaciones, las carencias y los problemas" con los que conviven las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Lugo.

En este encuentro no participaron ni Elena Candia, presidenta provincial del PP, ni tampoco Ramón Carballo, ambos diputados autonómicos por el "veto de Marlaska", decisión criticada por Jaime de Olano: "No entendemos este veto de carácter político porque no se puede entender que, desde el Ministerio de Interior, el señor Marlaska haya impedido el acceso a dos cargos electos en esta provincia".

Para Olano esta prohibición deja entrever que "el ministro se ve que es más amigo del señor Otegui y de los señores de Bildu, a los que el Partido Socialista ha puesto en el centro de las decisiones del Estado y, sin embargo, veta a los representantes públicos del PP", ha argumentado.

Los representantes populares denuncian tras esta visita el "déficit de efectivos", unido a la falta de material como "chalecos o vehículos" en las dependencias de Lugo.

Olano reiteró, en varias ocasiones, que los agentes "deben poder trabajar en unas condiciones dignas", además de oponerse al cierre de cuarteles, exige un nuevo "despliegue policial acorde con las demandas del siglo XXI".

NUEVA COMISARÍA. Los populares, a mayores, sostienen la urgencia de crear una Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic) de la Guarda Civil, "de la que solo Lugo y Ourense carecen", matiza.

A mayores, en esta visita, los populares han puesto de manifiesto la "necesidad de que el Gobierno retome la iniciativa para la construcción de una nueva Comisaría de Policía en Lugo capital".