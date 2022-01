El PP estima que las caldas de Lugo costarán 100.000 euros al año solo en luz

El PP volvió a criticar este lunes el proyecto de caldas que el Concello ejecuta entre el río y el Pazo de Feiras e Congresos dentro del plan europeo Lugo Muramiñae, ya que cree que va suponer una "hipoteca" para los lucenses. Tras consultar con especialistas, el PP estima que esta instalación gastará cerca de 100.000 euros al año solo en energía eléctrica.

A esa conclusión llegan las personas a las que el PP ha consultado tras ver las características de los equipos que figuran en el proyecto, como bombas, colectores de suelo radiante, depuradoras y unidades de aerotermia. Según el proyecto, la maquinaria suponen 139.268 watios de potencia eléctrica.

"É difícil calcular canto vai supoñer o gasto eléctrico porque non sabemos como se van xestionar estas instalacións, se van estar en funcionamento todos os días do ano, durante todo o día... Entre os poucos datos que figuran no proxecto é que se prevé manter a auga a 36 graos", explica el viceportavoz del PP, Antonio Ameijide, quien recuerda que solo la construcción de las caldas cuesta casi un millón de euros.

El gobierno de Lara Méndez confía en que las caldas, como otros proyectos de Lugo Muramiñae, sirvan para dinamizar la ciudad y para atraer visitantes

El PP también censura que, mientras el Concello está llevando a cabo obras en varias instalaciones municipales para instalar paneles solares, en las caldas lo único que se contempla es energía eléctrica y aerotermia. "É o máis antiecolóxico do mundo", afirma Ameijide.

Las caldas funcionarán con agua de la traída que se calentará. Se descartó explorar el uso de aguas termales, para no afectar a la captación del balneario. En un principio se pensaba calentar el agua con geotermia, pero este sistema precisaba hacer instalación bajo tierra, por lo que resultaba más caro y podía generar suspicacias sobre la afección a corrientes, por lo que finalmente se modificó el proyecto para instalar aerotermia, una decisión que el PP cuestiona. "Nunha zona fría como é Lugo, a climatización por aeroterma neste tipo de infraestruturas é máis que cuestionable", afirma Ameijide.

El PP critica que siga sin saberse cómo se gestionarán estas instalaciones y cuánto supondrá su mantenimiento anual, que los populares calculan en no menos de 300.000 o 400.000 euros, si se suman gastos eléctricos, de limpieza, de personal y de seguridad, entre otros. Los populares creen que el "espírito verde" de este proyecto brilla por su ausencia y que supone "un despilfarro" en un momento en el que, además, la recaudación municipal está bajando.

El gobierno de Lara Méndez confía, sin embargo, en que, junto a otros proyectos de Lugo Muramiñae que se llevan a cabo desde la muralla hacia el río, este también sirva para dinamizar la ciudad y atraer visitantes.