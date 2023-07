El PP dice que el sanchismo se ensaña con las autovías de Lugo

La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, denunció este miércoles "o maltrato do sanchismo» a las infraestructuras de Lugo "roza o ‘ensañamiento’", una situación que confía cambie "a partir da próxima semana" con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. El número uno al Congreso por Lugo, Francisco Conde, recalco que no hay cabida para "máis escusas para non rematar esta infraestrutura, cuxa paralización ten un enorme impacto negativo na mobilidade das familias e, especialmente, na competitividade do tecido produtivo".

Vázquez y Conde efectuaron estas manifestaciones durante una visita al tramo sin finalizar de la autovía A-54, Lugo-Santiago, en Arzúa. Ambos estuvieron acompañados por la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y la presidenta de los populares lucenses, Elena Candia.

Ethel Vázquez recordó que en marzo de 2018, durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy, comenzaron las obras del último tramo de la A-54 " acordouse que estiveran rematadas para o Xacobeo de 2021, pero entrou Pedro Sánchez na Moncloa e as infraestruturas galegas, especialmente as de Lugo, entraron nun proceso de letargo".

La titular de Infraestruturas precisó que la A-54 es un vial "estratéxico e fundamental para Galicia, pero non para o Goberno de Sánchez", aseguró, para añadir que no podrá estar terminada hasta finales de 2024 o principios de 2025.

Francisco Conde criticó la posibilidad de que el Gobierno central establezca peajes en las autovías a partir de 2024, lo que supondría "unha nova penalización para a competitividade e para o poder adquisitivo das familias". Por esta razón pidió que se aclare "cal é realmente a motivación desta decisión e cal vai ser o seu impacto".

Paula Prado indicó que los gallegos tienen este 23-J la posibilidad de "converter estos anos de desconexión de Pedro Sánchez con Galicia na desconexión de Pedro Sánchez coa Moncloa".

SECTOR FORESTAL. Conde participó este miércoles en un desayuno informativo con empresarios del sector forestal, celebrado en Vilalba, donde apuntó la necesidad de impulsar medidas para lograr "a súa xestión ordenada e sostible, dado o seu carácter estratéxico para Lugo e para Galicia".

El candidato popular abogó por "impulsar a recuperación do territorio afectado polos incendios e abrir novos mercados vencellados á compensación da pegada de carbono". También explicó que el sector forestal "é competitivo, xera emprego e favorece o crecemento económico e as nosas exportacións. Polo tanto,está abrindo novas oportunidades para vivir no rural e vivir do rural".

Francisco Conde defendió el mantenimiento de Ence en la ría de Pontevedra "paran non poñer en risco miles de empregos",así como la creación de la planta de fibras textibles de Altri en Palas "para potenciar o noso monte".

Vilalba acogió un mitin en el que Conde demandó "unha maioría suficiente para o PP para levar o rural galego á axenda do Goberno". Los candidatos populares también visitaron durante la jornada Gutiriz, Castro de Rei y Begonte.