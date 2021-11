El PP dice que Lara Méndez retrasa aposta el auditorio con fines electorales

El portavoz municipal del PP, Ramón Carballo, aseguró este viernes que la alcaldesa Lara Méndez está retrasando las obras del nuevo auditorio "de forma intencionada" para que su socio de gobierno, el nacionalista Rubén Arroxo, no pueda inaugurarlo antes de las elecciones locales de 2023.

Ramón Carballo considera que la solicitud de un nuevo informe sobre las deficiencias que presenta esta infraestructura cultural es "unha fuxida cara adiante para prolongar prazos e abrir o edificio cando se aproximen as eleccións, no ano 2023, xa que non quere que o BNG poida sacar réditos da súa posta en marcha".

Este concejal mostró su sorpresa porque Lara Méndez "di agora que non lles vale o informe que eles mesmos encargaron e que se fixo hai un ano", por lo que, a su juicio, "este despropósito acredita a súa incapacidade e a súa falta de vontade para abrir esta infraestructura na que a Xunta investiu 24 millóns de euros".

Carballo añadió que "non é de recibo que a alcaldesa utilice a Xunta como disculpa do retraso", ya que recordó que el 23 de junio del año pasado el Concello de Lugo recibió las llaves del inmueble, que, a su juicio, "se entregou en bo estado, tal e como informaron favorablemente os propios técnicos municipais antes da súa recepción". El gobierno local cifra en casi medio millón de euros la partida para subsanar las deficiencias.

Ante el retraso, el PP anima a las asociaciones culturales "a que recuperen o espíritu de unión do que fixeron gala cando reclamaron hai anos un auditorio de nivel para Lugo".