El PP dice que el carril bici resta 300 plazas para aparcar y el gobierno, 130

El viceportavoz municipal del PP, Antonio Ameijide, llamó este lunes "mentirosa" a Lara Méndez por seguir adelante con el proyecto de carril bici en A Residencia "a pesar de que se comprometeu cos veciños a paralizar as obras ata atopar unha alternativa satisfactoria". Explicó que visitó ayer la zona, donde comprobó que las obras continúan y que implicarán suprimir "máis de 300 prazas de aparcamento nun barrio no que, a día de hoxe, xa é moi complicado estacionar".

Insistió en la necesidad de buscar alternativas y pidió la intercesión del teniente de alcalde, Rubén Arroxo, para que, como concejal de movilidad, evite que la alcaldesa siga avanzando con ese proyecto y se promueva con los vecinos una solución de consenso para el aparcamiento.

Por su parte, el gobierno local replicó insistiendo en que es "literalmente mentira" que se pierdan 300 plazas de aparcamiento en A Residencia y explicando que, de hecho, no se pierde esa cantidad ni en el conjunto del carril bici. El total de plazas que se eliminan por esta obra es de 130, pero recordó que "o Concello está a estudar a creación de prazas nesta zona da cidade atendendo á petición rda veciñanza". La alcaldesa se reunirá en unos días con los vecinos y el gobierno recordó ayer que se crearon ya 125 plazas en el entorno de las zonas más afectadas, O Castiñeiro y A Residencia. En concreto, en Alcalde Lamas López y Ramón Piñeiro hay 69 prazas, y se habilitaron otras 56 con el repintado en batería de espacios en las calles Mandeo, Pomar, Mestre Soutullo, Amizade y Rolda do Carmen.

Ameijide también critica que no se trate de un proyecto coherente y dice que no está bien planificado. "Un carril bici ben plantexado non deixaría fóra ao 80% da cidade e tampouco esquecería o campus, os centros de formación profesional, os centros educativos e o propio centro da cidade, puntos nos que a cidadanía demanda itinerarios seguros en bicicleta", apuntó.

El gobierno local considera "bastante lamentable" que el PP diga eso cuando debería saber que "se está a executar con fondos europeos Dusi, que só permiten actuar nos barrios que se integran na estratexia" y con el objetivo de conectar el río con la ciudad.