El PP denuncia que las dos plazas para personas con movilidad reducida que hay en el aparcamiento de O Seminario, donde estacionan sus vehículos los trabajadores municipales y los miembros del gobierno, no cumplen la normativa y tienen realmente unas dimensiones menores a las exigidas. La concejala Mari Teijeiro comprobó que no llegan a los 5 metros de longitud y a los 3,50 metros de ancho como deberían.

Para la edil, esa situación supone "tal despropósito" que ni siquiera se adapta a la medida exigida la zona de aproximación y transferencia lateral compartida entre las dos plazas. "Debería haber un espazo de 90 centímetros mentres que tan só hai 70 centímetros", dijo Teijeiro, que considera que "o máis grave é que hai unha columna no medio aínda que supón unha barreira insalvable para os usuarios destas prazas".

La concejala popular pide al gobierno municipal que corrija este error y que habilite las dos plazas para personas con discapacidad en otra zona del parking. "Propoñemos que os concelleiros do PSOE cedan dúas das súas prazas para habilitar a zona de aparcamento para persoas con mobilidade reducida xa que son as únicas, do parking do seminario, que teñen pasillo traseiro o que permitiría que os usuarios se desprazen sen ningún tipo de barreiras", dijo.

Lamentó que el gobierno no haya utilizado "o sentido común", ya que a su juicio resulta evidente a simple vista que la actual ubicación supone un error por la columna que separa las plazas.