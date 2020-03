El PP dice que Feijóo cumple con el auditorio y el PSOE cree que no es seguro abrirlo

La decisión de la junta electoral de prohibir, a petición del PSOE, la celebración de una jornada de puertas abiertas en el nuevo auditorio siguió provocando reacciones en el PP y el Concello. Así, los candidatos populares al Parlamento de Galicia consideran que tras el recurso de los socialistas "se demostró que lo único que le importó siempre al PSOE y a Lara Méndez es que no se viese que Feijóo cumplió la palabra dada a los lucenses con el auditorio".

Así lo indicaron este sábado Elena Candia, Ramón Carballo y Cristina Sanz durante un reparto en la calle de un periódico con las propuestas de PP para la Xunta. Los populares consideran que la jornada de puertas abiertas prevista para ayer habría servido para que los ciudadanos pudiesen ver "una infraestructura cultural tan importante para la ciudad como es el auditorio". Además, explicaron que el edificio "está en perfectas condiciones de abrirse", por lo que creen que los socialistas, con su recurso, impiden que Lugo pueda disfrutar y hacer uso del mismo.

SEGURIDAD. Mientras, el Concello apuntó que la decisión de recurrir la visita, que la alcaldesa llegó a calificar de "electoralista", tiene que ver con la seguridad del público que podía haber ido a la convocatoria, el mismo argumento que asegura que se esgrimió tras conocerse que la Xunta tenía pensado organizar un acto de inauguración con la actuación de corales locales y que finalmente la Consellería de Medio Ambiente descartó por escrito que se fuese a celebrar.

Según fuentes de la alcaldía, el Concello transmitió entonces a la consellería su preocupación porque "no se podían garantizar las condiciones de seguridad para los espectadores asistentes ya que, según informaciones de los técnicos, los sistema de protección contra incendios no estaban operativos, el sistema de detección y extinción no estaba puesto en marcha ni se garantizaba el correcto funcionamiento de otros sistemas como la BIEs o extintores".