El PP denuncia que un gran porcentaje del patio del colegio de A Ponte está inundado "e hai piscinas por toda a esplanada, o que impide que a cativada poida usar os bambáns".

El edil do PP encargado de educación, Javier Vázquez, indicó que "aínda non empezaron as chuvieras fortes da tempada e este é o estado dalgúns centros educativos da cidade".