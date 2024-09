El PP denuncia que una fuga de agua en Sanfiz duró 50 horas y se arregló en 9 minutos

El PP en el Concello de Lugo volvió a criticar este lunes la situación "insostible" que vive el servicio de reparación de fugas de agua en la red municipal este lunes, cuando había cuatro averías simultáneas. Una de ellas se arrastraba desde el fin de semana, cuando parte del vecindario de Sanfiz estuvo sin suministro.

Era el segundo fin de semana consecutivo que vivía esta situación. En el anterior, varias casas estuvieron 50 horas sin agua por un problema en la red que la brigada municipal solucionó en nueve minutos, según explicó al portavoz del PP, Elena Candia.

El problema, recordó el PP, es que la brigada municipal está formada solo por cinco trabajadores en este momento -hay uno de baja y otro está de vacaciones-, que se reparten en dos turnos desde las 7.30 a las 21.15 horas.

El resto del tiempo la ciudad está sin servicio desde el mes de febrero, cuando la empresa que fue contratada en 2020 de forma provisional dejó de prestar servicio, varios meses después de haber agotado el contrato. En primavera, el Concello volvió a sacarlo a contratación, pero quedó desierto, y este verano recurrió a un contrato menor, por un máximo de tres meses. Sin embargo, la realidad es que por las noches y los fines de semana y festivos no hay atención, según denuncian los vecinos. Habitualmente es la Policía Local, y en alguna ocasión incluso los Bomberos, quien acude a cerrar el agua cuando se produce una fuga.

Averías en Sanfiz, A Ponte, Sagrado Corazón y Santiago de Meilán

Este lunes seguía sin reparar la fuga de Sanfiz y había averías en A Ponte, donde también son recurrentes, en el Sagrado Corazón y en la parroquia de Santiago de Meilán, según explicó el PP. "Non deixamos de recibir chamadas dos veciños cunha situación de enfado importante porque non hai ningún tipo de reacción do goberno", afirmó Candia.

"A alcaldesa fai boa os seus predecesores xa que coas reparacións da auga tíñamos un mal contrato e unha privatización en toda regra, pero agora o que temos é un parche que non é operativo", denunció Candia, a la vez que recordó que el PP vino advirtiendo desde el verano del año pasado de que el contrato estaba a punto de caducar.

La popular criticó la falta de planificación así como el hecho de que el Concello hubiera sacado a concurso la prestación de este servicio con la misma dotación económica de hace cuatro años, lo que provocó que no hubiera empresas interesadas.

Durante mucho tiempo, los trabajadores de la brigada municipal de aguas hacían guardias localizadas, pero el retraso en los abonos y las discrepancias sobre las retribuciones les llevaron a dejar de hacerlo e incluso a reclamar cantidades en los juzgados, que en algunos casos les fueron concedidas.

La conflictividad laboral llevó al gobierno local a recurrir a una empresa para apoyar el servicio municipal fuera de su horario de trabajo, pero ese apoyo desapareció a principios de año.

El gobierno local trabaja desde hace meses en la elaboración de un nuevo pliego de condiciones para volver a licitar el contrato, presumiblemente con mayor dotación económica, pero no hay señales de que el procedimiento avance.

Las explicaciones del gobierno local

El gobierno explicó que el suministro de agua en el barrio de San Lázaro, que provó cortes a vecinos de la Rúa Fermín Rivera, quedó restablecido este lunes por la mañana. Para la tarde se esperaba tener solucionado el problema de Sanfiz.

Asimismo, la previsión es que la brigada de aguas arregle entre el lunes y el martes un problema que afecta a una vivienda de Meilán. Tenía también un aviso del Sagrado Corazón.

La concejalía de Transición Ecolóxica, que dirige el socialista Miguel Fernández, reiteró que trabaja para sacar adelante un nuevo contrato para apoyar el arreglo de averías en las redes de abastecimiento y de saneamiento fuera del horario de la brigada y que, mientras tanto, busca una solución transitoria para los fines de semana.