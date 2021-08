El PP denuncia que el Concello usa una finca como vertedero ilegal

El grupo municipal del PP denuncia que la maleza supera los dos metros de altura en un solar de titularidad municipal que, además, es utilizado como desguace y vertedero ilegal. "Pode verse a simple vista que non se cumpren as medidas en materia de prevención do dano medioambiental xa que os vehículos están moi deteriorados, materiais altamente contaminantes tirados alí, sen poñer ningún tipo de medida de seguridade para garantir que eses produtos non afectan ao medio ambiente", denuncia el portavoz popular, Antonio Ameijide, sobre los rollos de césped artificial retirados de los campos municipales, vehículos o farolas que hay en la finca.

Explica que el solar se encuentra en la Rúa dos Carros y que incluso llegó a albergar la caseta del punto de información turística que había en la Praza da Constitución. También se queja de que esos residuos, como los vehículos, se consideran altamente contaminantes y deben ser almacenados en lugares que cumplan una serie de requisitos que en este caso no ocurre. Ameijide explica que esa situación ya fue denunciada en el pasado por su grupo, pese a lo que el Ayuntamiento "non só segue a permitir e a amparar se non que vai a peor".

También recuerda que la administración reclama a cualquier empresario que cumpla con las normas de almacenaje en sus fincas, pero que en este caso el Concello "elude cumprir esa mesma normativa".