El PP denuncia que no hay agua caliente en las instalaciones de As Pedreiras

El concejal del grupo municipal del PP Óscar Poy denuncia que no hay agua caliente en las instalaciones deportivas de As Pedreiras y, por lo tanto, los usuarios no se pueden duchar.

Los populares piden que el Ayuntamiento solucione este problema lo antes posible y, a la vez, se sorprenden de la negativa del edil de juventud, Mauricio Repetto, a que se usen los pabellones de los colegios para jugar pachangas entre amigos alegando que no hay ni vestuarios ni duchas.

Poy recuerda que Repetto votó en contra de esta iniciativa del PP en el último pleno y habla de "contradición" porque, en cambio, "permite que unha instalación municipal que leva anos funcionando leve semanas sen auga quente", insiste.

El popular Óscar Poy urge una solución ya que, dice, el Ayuntamiento es el responsable final de que los clubes que juegan allí sus encuentros oficiales se expongan a una sanción de su federación.