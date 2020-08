El PP denuncia que Lugo no publica contratos menores

El PP denuncia que Lugo es la única de las siete grandes ciudades gallegas que no publica sus contratos menores y acusa a la alcaldesa de "oscurantismo e falta de transparencia".

El portavoz del grupo municipal popular, Antonio Ameijide, explica que se está incumpliendo la ley, ya que esta exige que se haga pública esa información al menos trimestralmente. En esa clase de contratos debe incluir, por lo menos, el objeto, la duración, el importe de adjudicación incluido el Iva y la identidad del adjudicatario.

Señala que en la web del Concello no se ofrece ninguna clase de información sobre este tipo de contratos y que, aunque aparecen mencionados, cuando se pincha en esos enlaces llevan a dos sitios diferentes que indican "página no encontrada". "Non sabemos se é un erro intencionado ou non, pero o que está claro e que desde que Lara Méndez chegou á alcaldía de Lugo a transparencia brilla pola súa ausencia. Hai anos que a alcaldesa nega esta información, que por lei é obrigatorio", insiste.

El edil popular recuerda que, en enero de 2018, el pleno aprobó una moción, a iniciativa del PP, para crear un sistema abierto de adquisición para contratos menores que dé la publicidad de toda la contratación del Concello, de forma que cualquier autónomo o empresa que desee acceder y presentarse a alguna de esas ofertas pueda hacerlo. "Vemos como máis de dous anos despois Lara Méndez segue negándose a dar transparencia a unha institución como o Concello de Lugo, polo que segue empeñada en ser a única gran cidade galega que incumpre a Lei de Transparencia", explicó.

Para el portavoz del PP, el hecho de que el gobierno municipal no publique sus contratos menores evidencia un interés "sospeitoso" por ocultar a quién, cuándo y cómo se adjudican esas labores. "Se o oculta é por algo, xa que está a vetar a participación de moitas empresas", concluye.