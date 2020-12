El PP denuncia impagos del Concello a restaurantes y hoteles lucenses desde 2017

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Lugo Antonio Ameijide exigió explicaciones a Lara Méndez después de conocer que el Concello debe, por lo menos, ocho facturas, por valor de 2.412 euros en concepto de habitaciones de hotel y comidas, algunas de ellas del año 2017.

Antonio Ameijide quiere conocer los motivos de que el Ayuntamiento deba estas facturas desde hace varios años a hoteles y restaurantes de Lugo. "Xa sabíamos que Lara Méndez era moi mal pagadora, pero que chegue ao extremo de non querer pagar aos hostaleiros da cidade xa non ten nome", señaló.

El concejal hizo referencia a facturas como la de una cinta de doble cara, por valor de 29,77 euros, por la que el proveedor lleva esperando más de dos años para poder cobrar, o que la puerta del aparcamiento del seminario esté habitualmente estropeada, "xa que non paga o mantemento da mesma xa que debe a última factura, de outubro de 2019, por este concepto, por valor de 1.285 euros". "Quizais lle será mellor a Lara Méndez", ironizó Ameijide, "comezar a pagar o mantemento da porta do aparcadoiro para garantir a seguridade do seu novo coche oficial de alta gama".

En respuesta a estas críticas, el Concello explicó que "as facturas das que fala o PP van ir ao pleno ordinario para a súa aprobación como recoñecemento extraxudicial de crédito, expediente de onde as sacou señor Ameijide, o que significa que van xa para o seu pago, o que el xa debería saber despois de levar xa varios anos como concelleiro da oposición".

En cuanto a las facturas de hoteles y restaurantes de las que habla el PP, el Ayuntamiento aseguró que "á marxe do ano no que se fixo uso do servizo, o procedemento para o seu abono non empeza ata que as empresas as meten por Rexistro. E neste caso, non as meteron no Concello ata mediados do mes pasado, novembro, e foron asinadas para o seu abono quince días despois".

"Respecto ao resto de facturas", prosiguieron las fuentes del gobierno local, "a tardanza en pagalas é debido a que non foron configuradas desde os servizos, e pode haber moitos motivos, entre eles, que fosen rexeitadas antes por non estar ben presentadas".