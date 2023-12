El PP defendió una moción en el pleno del Concello para que se modifique el plan general de urbanismo de la ciudad con, entre otros fines, que se puedan destinar las entreplantas a viviendas. La propuesta fue rechazada por el gobierno, sin argumentarlo demasiado la negativa a esta y otras modificaciones que proponen los populares porque fueron presentadas a última hora y porque ya está trabajando en una adaptación normativa para favorecer el uso residencial de espacios que ya pueden destinarse a ese fin pero que actualmente tienen limitaciones, como los bajos comerciales.

La concejala de Urbanismo, Paula Alvarellos, recordó al popular Ramón Cabarcos que en el programa electoral del PSOE ya figuraba esta propuesta y que las nuevas normas de habitabilidad de la Xunta favorecen la adecuación normativa, porque la simplifica. El Concello está trabajando en ella, recalcó. Acusó al PP de "chegar tarde, mal e arrastro" y de improvisar propuestas que son "barbaridades", como construir aparcamientos en altura en algunos solares vacíos o que tienen viviendas en ruinas difícilmente recuperables.

Sin embargo, el PP cree que la modificación normativa que prepara el Concello es "insuficiente" y "un café para todos", resumió Cabarcos. Considera que, aprovechando la flexibilización de las condiciones de habitabilidad, "é moito máis o que se pode facer". Además, no todas las calles de la ciudad necesitan lo mismo, argumentó. Hay zonas donde se debe preservar el carácter comercial de las mismas y ámbitos que precisan más aparcamientos, expuso Cabarcos como ejemplos.

Por esa razón, el PP propone modificar varios artículos del PXOM. En uno de los casos, para permitir que las entreplantas existentes —desde 2012 no pueden construirse— puedan destinarse a viviendas siempre que reúnan las condiciones de habitabilidad que marca la Xunta, como la altura de planta. También plantea modificar el artículo que fija las exigencias de aparcamiento en uso residencial. Y cree que no se debe favorecer las viviendas en los bajos comerciales de toda la ciudad, algo que Alvarellos ve discriminatorio. "Non imos facer distincións", zanjó.

La moción popular fue rechazada en el pleno, pero el partido celebró igualmente una sesión informativa pública por la tarde, que fue bastante concurrida, porque ve necesario abrir debate y reenfocar la adaptación normativa en la que trabaja el ejecutivo.