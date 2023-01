El PP da cuerda a la investigación de la fábrica de la luz

El PP está dispuesto a seguir dando cuerda al caso de la fábrica de la luz, a pesar de que las primeras conclusiones del instructor del expediente de responsabilidad patrimonial abierto por el gobierno de Lara Méndez, en el que se investiga el papel desempeñado por funcionario de la Concejalía de Medio Ambiente y el exconcejal socialista Daniel Piñeiro, apunta a que no hay que reclamar que estos afronten con sus bienes la indemnización de 2,4 millones de euros que el Concello tuvo que pagar a la empresa Inca. El instructor considera que en los fallos que se produjeron en la tramitación del contrato de la fábrica de la luz no hubo dolo, culpa o negligencia grave.

Los populares informaron este miércoles de que presentaron nuevas alegaciones a ese primer escrito de conclusiones. En ellas insisten en que deben practicarse nuevas pruebas y en que debe investigarse todo el proceso, desde que el Concello firmó el contrato con Inca hasta que este quedó anulado, ya que considera que la investigación realizada hasta el momento se centró en lo sucedido en torno a la solicitud de prórroga de la obra.

"Durante eses 18 meses, tempo que transcorreu dende o inicio dos traballos ata a perda da concesión, houbo dilacións por parte do goberno local, que non realizou o traballo correctamente, polo que insistimos na práctica de probas e na toma de declaracións a funcionarios. Está probado que houbo reunións de traballo, nas que se trataba precisamente a solicitude de prórroga e outra serie de temas xurídicos, das cales non hai actas, nin datas de celebración nin nada que faga referencia ás mesmas, como recoñece o propio instrutor do expediente", señala el viceportavoz del PP, Antonio Ameijide.

En unas primeras conclusiones tras estudiar el contrato de la fábrica de la luz y las alegaciones presentadas por los investigados y por el PP, el instructor del expediente, el secretario del Concello, considera que el funcionario de Medio Ambiente no fue diligente y cometió una falta leve al no advertir del plazo en el que había que solicitar la prórroga para la obra de la fábrica de la luz y que a Piñeiro no puede achacársele culpa ninguna porque como responsable político no tiene que tener conocimientos técnicos o jurídicos tan específicos.

El instructor no aceptó algunos de los argumentos con los que se defendió el funcionario, como el hecho de que la propia Confederación Hidrográfica del Miño-Sil reclamó al Concello que le enviase la solicitud de prórroga cuando teóricamente el plazo para ello ya había finalizado y que, una vez recibida, no la denegara. Esto sucedió posteriormente, en base a un informe de Abogacía del Estado.

El PP no comparte esas conclusiones y ve necesario aclarar, entre otras cuestiones, por qué se permitió que se mantuviera al frente del contrato de la fábrica de la luz el edil Daniel Piñeiro, "un político publicamente vinculado a Adega", una asociación que se opuso con todos sus medios, también legales, a este proyecto. La oposición también considera necesario que se explique por qué Piñeiro tuvo sin firmar sobre su mesa durante mes y medio el escrito de solicitud de prórroga, una circunstancia que está constatada documentalmente, asegura Ameijide. "Resulta evidente que non quería sacar o contrato adiante, como tamén é evidente que non se quere realizar unha investigación detallada", afirma el edil.

El PP también ve otros hechos llamativos que cree que deben aclararse. Señala que el asesor jurídico del Concello hiciera un informe respecto a la solicitud de Inca de que se le permitiera acceder al interior de la fábrica de la luz cuando ya tenía el contrato que le había sido adjudicado para rehabilitarla y explotarla, algo que no le fue autorizado, y en cambio no hiciera informe, como se le solicitó desde Medio Ambiente, en relación a los plazos para solicitar la prórroga de la obra.

Los populares también vuelven a criticar que la investigación se dirigiera ya desde el inicio contra el funcionario y el exconcejal y se dejara fuera de ella a la alcaldesa, como responsable máxima del gobierno, y que esta decisión se tomara en base a un informe del asesor jurídico, que además el PP cree que es parte interesada porque intervino en este caso en sus distintas responsabilidades en el Concello, en el área de Contratación y en la Asesoría Xurídica.

Por todo ello, el PP cree que no se puede cerrar el expediente "xustificándoo todo nas présas por resolver, xusto as que non tiveron para asinar a petición de prórroga da concesión en prazo", reiteró Ameijide.

El instructor del expediente debe estudiar ahora las nuevas alegaciones del PP –el funcionario no presentó pero el exconcejal sí– y emitir las conclusiones definitivas. A partir de ahí, las partes tienen un mes para presentar recurso de reposición y después aún quedaría la vía judicial, que el PP asegura que no descarta.