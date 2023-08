El PP critica que la inactividad del López Mella y el gobierno anuncia que reabrirá en primavera

El parque municipal de educación viaria López Mella está sin actividad desde hace meses y esa situación volvió a ser denunciada este miércoles por el PP, que ve desprecio del gobierno local a una instalación que fue referente a nivel nacional y que cumplía una importante labor de educación viaria de niños y adolescentes.

La falta de actividad en esta instalación municipal se debe a la jubilación, en diciembre pasado, de su responsable, aunque, según denunció el viceportavoz del PP, Enrique Rozas, el parque se mantiene inactivo desde meses antes. "As últimas actividades impulsadas dende estas instalacións foron as clases teóricas que se impartiron no primeiro trimestre do ano 2022 nos centros educativos que estaban inscritos no programa municipal de seguridade viaria", explicó el edil.

La denuncia del PP motivó que el gobierno local anunciara el reinicio de la actividad en el López Mella para la próxima primavera. El parque depende de la concejalía de Educación, que dirige el BNG, pero la cobertura del personal compete a una concejalía del PSOE y ambas partes del gobierno salieron al paso de las críticas de la oposición. La concejalía de Persoal informó de que el ejecutivo lleva tiempo tratando de cubrir esa plaza, que es "moi específica", por lo que no existe una bolsa de empleo de la que tirar para hacer una sustitución inmediata, aseguró.

El gobierno explicó que la plaza está incluida en la oferta de empleo público de 2020 que se publicó el mes pasado y que, en todo caso, Persoal y Educación están trabajando de forma coordinada para buscar una manera de cubrir el puesto de forma provisional "o máis axiña posible". Afirmó, además, que se informará a los centros educativos en tiempo y forma del reinicio de la actividad, que suele coincidir con los meses de buen tiempo, dice.

El PP mantiene que no es así y que, en tiempos en los que la instalación funcionaba adecuadamente, tenía actividad casi todo el año, contaba con apoyo de la DGT por su buen funcionamiento y era referente para otros concellos.

El parque infantil de tráfico López Mella fue promovió por el alcalde Tomás Notario e inaugurado durante el mandato de Joaquín García Díez, recordó Rozas.