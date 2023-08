El PP critica al gobierno local por no arreglar las pantallas táctiles de los museos municipales

El grupo municipal del PP ha criticado que las pantallas táctiles de los museos de la ciudad sigan sin funcionar después de varias advertencias por su parte. "Esta situación xa se denunciou en numerosas ocasións, pero ao goberno local segue sen importarlle", manifestaron los populares.

La red municipal de museos de Lugo consta de diferentes espacios: el Centro Arqueolóxico San Roque, el Centro de Interpretación da Muralla, la Casa dos Mosaicos, el Museo Interactivo da Historia de Lugo y la sala de exposiciones Porta Miñá. Desde la oposición al gobierno local no se ha concretado dónde se encuentran las pantallas dañadas ni cuántas son. Aseguran, con todo, que "a maioría das máquinas están avariadas e locen o cartel de fóra de servizo".

El retraso en solucionar los posibles problemas técnicos de estos elementos interactivos provoca, a juicio del PP lucense, que "os turistas marchen sen poder acceder a todos os contidos destes museos que presentan o patrimonio da cidade".

"Avariadas ou obsoletas"

En este sentido, también se lamentan por "as constantes escusas do goberno local", pues en un primer momento se dijo que las pantallas no funcionaban porque estaban desconectadas por cuestiones sanitarias derivadas del covid, pero "agora vemos que ou están avariadas ou obsoletas".

Los populares no escatiman críticas y apuntan a una "falta de traballo e interese do goberno local por arranxar estes elementos interactivos" en un momento de especial afluencia de turistas en la ciudad.

Respecto a la llegada de visitantes en temporada estival, señalan que se debe "en boa parte á promoción que fai a Xunta de toda a provincia". A pesar de los buenos números de este año, vapulean al gobierno bipartito de Lugo por no ofrecer contenidos atractivos a los turistas. Desde su punto de vista, "continúan coas deficiencias nos museos municipais, que poñen de manifesto a falta de interese no turismo de calidade" del ejecutivo de Lara Méndez.