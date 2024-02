El PP critica el gasto en un director de Urbanismo que ve "axente político"

El PP cree que Hipólito Pérez Novo, el director general de Urbanismo que acaba de contratar el Concello de Lugo es "un axente político", por lo que considera que su sueldo (74.000 euros este año) no está justificado. La oposición cree que hay que "traballar dende dentro" para solucionar problemas que arrastra la gestión urbanística del Concello, como la lentitud en la concesión de licencias de obra, ya que "hai mecanismos", aseguró la portavoz, Elena Candia.

La líder de la oposición recordó que Pérez Novo, inspector de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu) de la Xunta, fue su director durante el gobierno del socialista Emilio Pérez Touriño. Posteriormente desempeñó cometidos similares a los que ahora afrontará en Lugo en el Concello de A Coruña, con el gobierno de la Marea Atlántica, y en Sada, con Sadamaioría. También fue concejal de Betanzos Novo en 2015 y candidato en 2019.

Al margen de su participación en política, Pérez Novo es abogado y funcionario de la Xunta desde 1988 y tiene una extensa formación y experiencia en el ámbito de la planificación y de la gestión urbanística. Sin embargo, el PP cree que tiene "un marcado perfil político" y que "non é a mellor solución" para mejorar el área de urbanismo, donde, según el PP, el ritmo de concesión de licencias de obras es el menor en nueve años. Candia no presentó datos que avalen esa afirmación, aunque esta se produce tras meses de descenso de permisos y de que, en tres semanas del recién terminado enero, no se concediera ninguno.

En el último mandato municipal se desatascaron algunos asuntos, como la aprobación del 5% del PXOM, el derribo de las torres de O Garañón y la solución a la esquina de San Roque y la Ronda da Muralla, y en los primeros ocho meses de 2023 hubo una ligera mejora en la concesión de licencias, que luego no continuó. Sin embargo, en líneas generales, los populares consideran que las medidas puestas en marcha no dieron resultado y creen que la llegada de Pérez Novo tampoco será la solución.

Candia recordaba este jueves que el PP planteó ya en la campaña electoral medidas que cree que podrían ayudar, como la reorganización del servicio de Arquitectura, la atención presencial plena para que promotores y técnicos puedan resolver dudas, la expedición de documentos que avalen el criterio de la primera consulta técnica sobre un proyecto e incluso el recurso a ayuda externa, como la Entidades de Certificación de Conformidad Municipal (Eccon).

Sin embargo, lejos de eso, el gobierno apuesta por gastar un salario en un director general que daría para tres sueldos en servicios con más necesidades, como la brigada de aguas, criticó Candia. El jefe de esta brigada, estos días encadenado en el Concello para reclamar pagos atrasados que ganó por sentencia judicial, sufre "un trato inxusto e inhumano" al tener que estar de guardia permanentemente. La razón es que solo el conoce la red de agua municipal, ya que sigue sin haber una planimetría de esta.

Plan Paradai y cuartel de San Fernando

Candia presentó el boletín informativo del PP municipal, donde analiza la marcha de la exalcaldesa Lara Méndez, temas que preocupan a los ciudadanos e inversiones de la Xunta. Y se detuvo en algunos asuntos que, en su opinión, son ejemplo de la confrontación que Méndez mantuvo con la Xunta para impulsar su campaña a las autonómicas y de su falta de gestión, afirmó.

Candia recordó que el Concello y la CHMS anunciaron en mayo de 2020 un convenio para hacer obras en el Rato, en la zona de Serra de Meira, necesarias para que a continuación la Xunta pueda actuar en esa calle, uno de sus compromisos dentro del Plan Paradai. A día de hoy, esa intervención en el Rato sigue sin estar contratada, denunció.

Candia afirmó que la Xunta sigue dispuesta a colaborar en la restauración del cuartel de San Fernando para museo de la romanización, una vez que el Concello se puso al frente de este proyecto —del que la Xunta desistió hace años— y busca otras fuentes de financiación para él.