El PP critica que se deje sin conexión a la red de agua a cinco casas de Bocamaos

El Partido Popular en el Concello de Lugo critica que el gobierno local deje sin abastecimiento de agua corriente a cinco vecinos del barrio de Paredes, en Bocamaos, a pesar de que la canalización pasa a pocos metros.

El concejal del PP en el Concello de Lugo, Manuel López, explicó que en este caso se trata de cinco viviendas que ven como las obras de abastecimiento pasan por delante sin darles la conexión.

Precisamente, la semana pasada el Partido Popular denunció otro caso similar en Cardoso, en la parroquia de San Mamede dos Anxos. El grupo municipal sostiene que el gobierno local va a realizar un proyecto de abastecimiento de agua a seis casas que deja a un solo vecino sin el servicio.

"Semella que a alcaldesa e o concelleiro do rural queren aplicar a frase: desta auga non beberás", señaló López.

Ante la situación, los vecinos afectados, residentes en el barrio de Paredes, realizaron un escrito dirigido al Concelllo de Lugo.

Así, solicitan "que a obra de abastecemento se faga extensiva a todo o núcleo (o máis cercano ao entronque está a 150 metros e o máis alonxado a 500 metros), polo que parece de sentido común realizar estas obras agora e que o subministro chegue a todos os veciños de Bocamaos".

Así, el grupo popular expresa que serían los únicos vecinos que se quedarían sin suministro de agua y muestra su apoyo ante sus "xustas demandas".

Manuel López explica que su grupo municipal presentará un ruego en comisión para instar al gobierno local a llevar el abastecimiento a todos los vecinos de Bocamaos.

Consistirá en una iniciativa que aprovechará el PP para conocer el criterio que se siguió para hacer esta obra, en la que se deja cinco casas sin servicio.

RURAL. El concejal popular considera que la política que está siguiendo el gobierno local en las parroquias del rural "es nefasta" y critica el criterio que siguen para la resolución de licencias, ya que, según expresa, parece que "séguese a vontade do concelleiro de turno".

"Algo ten que cambiar no goberno local no que atinxe ao rural, porque estamos a comprobar como vamos a cacicada por semana e non se pode permitir", concluyó Manuel López.