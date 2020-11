El PP censuró este sábado la "confusión" creada por el gobierno local al tomar decisiones divergentes respecto a las celebraciones de Samaín. El gobierno, dice, provoca el desconcierto de forma continuada entre los vecinos.

Así, la concejal popular Beatriz Vázquez sostuvo que no tiene sentido que, a la hora de afrontar las repercusiones en la salud pública de las actividades culturales del Samaín programadas para este fin de semana, "a parte socialista anule a programación que depende deles mentres que a parte nacionalista mantén algún dos actos organizados pola área de cultura".

"Os lucenses con estas decisións tan dispares non saben a qué aterse, non saben se sair para ver o que hai ou seguir as recomendacións de quedarse na casa", manifestaba la edil del Partido Popular, quien pide seriedad, rigor y sobre todo unidad en las decisiones que se adopten, en este caso concreto sobre la salud de la ciudadanía puesto que "os lucenses non merecen este tipo de bandazos", concluyó Beatriz Vázquez.