El PP critica el "ascenso fulgurante" de la exedil Sonia Méndez en la Diputación de Lugo

El portavoz del PP en la Diputación, Antonio Ameijide, califica de "ascenso fulgurante" el nombramiento de la exconcejala socialista Sonia Méndez como jefa del servicio de Contratación en el ente provincial. "O PSOE continúa usando a Deputación de Lugo como chequeira para a compra de favores políticos e tamén como axencia de colocación", asegura Ameijide, quien considera un caso "absolutamente flagrante" el nombramiento de la que fue mano derecha del exalcalde José López Orozco y exdiputada provincial, "nomeada funcionaria interina fai apenas cinco anos".

El popular se muestra preocupado por esta noticia por dos motivos, "por unha banda, de novo o goberno provincial está intentando, probablemente, comprar a vontade doutra familia do PSOE lucense a escasos días das eleccións", en alusión al exalcalde socialista.

Por otra parte, Ameijide se pregunta si "esta decisión responde ao interese do goberno que preside Tomé por ter un férreo control do servizo de Contratación e poder orquestrar ou ter perfectamente controladas manobras políticas como a de Doiras ou a do procedemento de contratación do Coñece a Túa Provincia".