El PP cree que la renuncia de Couto era previsible por la "guerrilla" en el PSOE

Las reacciones a la renuncia del edil Miguel Couto como responsable del área de urbanismo sostenible del Ayuntamiento de Lugo no se hicieron esperar tanto por parte de los socios de gobierno como por los grupos que componen la oposición.

Desde el BNG, el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, se limitó a comentar de forma escueta que respetan la decisión tomada por el concejal Miguel Couto.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Ramón Carballo, afirma que la dimisión del concejal de urbanismo "era visto" y aseguran que detrás de los motivos personales que alega "o que se agocha son as desavenencias de Miguel Couto coa alcaldesa Lara Méndez froito da guerrilla entre os de Besteiro e os de Caballero", matiza el PP.

Los populares explican que en esta dimisión también tiene que ver la política "personalista" que lleva a cabo la regidora, por lo que esta crisis interna "xa se vía vir dende o momento que Lara Méndez puenteou e desautorizou" al concejal de urbanismo con el nombramiento de un jefe de área "que non era o que seleccionara o edil", aclara.

Ramón Carballo advertía que esta baja en el equipo de Lara Méndez va a "colapsar aínda máis a tramitación de licenzas urbanísticas" y recordaba como "neste momento se están resolvendo as que corresponden ao ano 2019", explica el concejal popular.

"O problema de urbanismo en Lugo co PSOE como responsable segue enquistándose", matizó Carballo, quien manifiesta que el gobierno local ya nombró a 7 responsables de área "e ningún foi quen de rematar o 5 por cento do PXOM ou actualizar o Pepri".

Ramón Carballo tampoco se olvida de citar otras acciones que todavía siguen pendientes de ejecutarse como "impulsar a demolición das torres do Garañón; avanzar nas ordenanzas pendentes como as de contaminación e publicidade, ou axilizar as licenzas de urbanismo", dijo.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Olga Louzao, manifestó al respecto que Lara Méndez pierde a un concejal reconocido por su labor "á fronte de urbanismo e que sempre actuou con bó talante coa oposición. Sempre respondeu coa información que se lle pedía nas comisións a pesar das diferenzas que mantiñamos en temas como o Garañón, sobre todo", agregó.

Louzao explica que la renuncia era "esperada pola tensión que se respiraba no goberno" y, con la marcha de Couto, Lara Méndez "perde a un bó concelleiro e veremos que pasa a partir de agora cos temas importantes desa área, como o PXOM, o Garañón ou as licenzas urbanísticas", dijo.