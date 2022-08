El PP cree que hay riesgo de que el San Froilán no tenga este año casetas del pulpo

El grupo municipal del PP ve peligrar la instalación de las tradicionales barracas del pulpo en las fiestas de San Froilán. "Se o ano pasado o BNG boicoteou ás barracas, este ano a mala xestión e a falta de previsión está a pór en risco que haxa casetas do polbo", denunció la concejala Beatriz Vázquez, en referencia al hecho de que la subasta quedase inicialmente desierta a causa de los precios, que tuvieron que reducirse. Cree que es posible que se vuelva a dar una crisis similar a la del 2021, cuando se anunció que no habría ferial por precaución ante el covid. Entonces fue la alcaldesa la que acordó que se instalara.

Para la edil popular el "descontrol" en los contratos es "desgrazadamente, algo habitual na política de contratación deste bipartito" y cita como otro ejemplo la licitación de la cafetería de O Vellos Cárcere, que "xa vai polo quinto concurso deserto".

Vázquez acusó a los nacionalistas de "ninguneo e sectarismo" hacia los miembros de la comisión y les recrimina que solo se celebrase una reunión de la comisión de fiestas, con el compromiso de volver a encontrarse en julio. Cree que no se favorece la participación ni a los grupos de la corporación, ni a los hosteleros, ni a los vecinos en general.

Reclama una reunión urgente y señala que "é moi grave que a estas alturas esté no aire a instalación das casetas do polbo xa que é un dos principais reclamos das patronais". La concejala popular se declara preocupada por la deriva de las fiestas de San Froilán, de las que dice que cada año "perden tirón" y se encuentran "en continua decadencia", lo que, a su juicio, lastra oportunidades para la economía local.

Reputación

Recuerda que las de San Froilán suelen ser las fiestas más importantes del otoño gallego, pero que ahora se está proyectando fuera del municipio "unha imaxe de improvisación" que está empañando la reputación de los festejos. Señala que el hecho de que, a poco más de mes y medio de la cita festiva, aún no se disponga de programa, afecta a la promoción de las patronales. "A mellor proba da desidia do bipartito témola na páxina oficial do San Froilán na que a última entrada corresponde a outubro do ano pasado. Trátase dunha publicación do 13 outubro de 2021 na que se recolle a valoración das festas da señora Ferreiro", explica la edil.

El PP insiste en pedir de forma urgente la reunión de la comisión para que se pueda avanzar en la organización de las patronales de este año cuanto antes.

Previsión

Hosteleros con muchas dudas

El precio de salida en la subasta de las casetas fue rebajado prácticamente a la mitad después de que quedara desierta en la primera convocatoria. Pese a todo, algunos hosteleros que suelen concurrir ya expresaron dudas sobre si hacerlo este año.



Pulpo por las nubes

La obligación de vender la ración de pulpo a 12 euros, que es el mismo precio al que se vende desde 2016, les resulta disuasoria porque creen que no recoge la subida del cefalópodo a lo que hay que sumar la del precio de la luz.