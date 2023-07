El PP cree que Lugo se identifica con con Feijóo y le dará el tercer diputado

El PP de Lugo cerró una campaña muy intensa. Su cabeza de lista al Congreso, Francisco Conde, recorrió 7.000 kilómetros por toda la provincia y participó en más de cien actos. No fue un esfuerzo individual, sino colectivo. Todos los integrantes de la candidatura y la estructura orgánica del partido funcionaron como un acordeón para llegar a todos los rincones. Fue un esfuerzo común, con el objetivo de lograr tres diputados por Lugo.

No es un reto fácil y el PP solo lo consiguió en 2011 desde que Lugo elige cuatro, y no cinco, diputados al Congreso. Francisco Conde ve posible este resultado "porque o candidato, Núñez Feijóo, e co que se identifica o electorado lucense e galego". "Non houbo diferenzas entre titulares e suplentes. Fixemos un gran traballo en equipo para desnenvolver unha campaña a pé de rúa, moi pagada á xente, e trasladar a nosa mensaxe ás familias, as mulleres, os maiores, as pequenas e medianas empresas, os autónomos e colectivos que precisan unha política distinta, útil, e que atenda as súas necesidades", manifestó el número uno popular al Congreso. Conde agradeció también el apoyo de alcaldes y ediles, que tras el desgaste de las elecciones locales "máis intensas dos últimos años" que "resetearon con rapidez e déronnos un importante respaldo".

Francisco Conde se mostró convencido de que mañana los lucenses y el conjunto de los españoles votarán a favor de "un novo ciclo para deixar atrás o sanchismo". En un encuentro con periodistas, en el que estuvo acompañado por otros miembros de las candidaturas lucenses a las generales, hizo hicapié "na perda de poder adquisitivo que sofren as familias, as pemes e a industria que lastra a súa competividade e a súa capacidade para xerar emprego e acometer investimentos".

Una semana más

Al contrario de lo asegurado en Lugo por el líder socialista, Pedro Sánchez, quien manifestó que veía al PP "desfondado", Conde insistió en su deseo de que "non remate a campaña. Gustaríame que durase unha semana máis". Y lo dijo por dos razones. Por una parte, porque "cada vez que facemos unha formulación para a nosa provincia, o PSOE di que vai resolver iso mesmo que non arranxou nos últimos anos". Y por otra, "pola cercanía da xente e pola ilusión que hai no partido".

En opinión de Conde, la situación que atraviesa el PSOE en este final de campaña, "máis que unha remontada é unha evidencia dun Goberno débil, que incluso está sendo rectificado pola Comisión Europea", indicó el candidato popular al aludir a los infomes enviados a Bruselas sobre el pago de peajes en las autovías. "É especialmente grave que un Executivo do PSOE tomara unha decisión ocultándollo á cidadanía española e que a Comision Europea confirme que imos pagar peaxes", dijo.

A su juicio, este hecho es una demostración de que "estamos ante un Goberno que está enganando á cidadanía para manterse no poder. Esa é a cara oculta do sanchismo, incidió".

Autónomos

La campaña le sirve a los candidatos para lanzar un mensaje, pero también para escuchar. Lo que le llamó la atención a Francisco Conde fue que los autónomos "non me preguntaron por plans de axuda, senón que se queixaron da suba de impostos".

Como exconselleiro de Economía incidió en la promoción del tejido industrial. Este viernes volvió a hablar de la necesidad de un marco energético para la factoría de Alcoa y otras industrias electrointensivas, un sector con gran peso en la economía gallega.

Recordó también la situación de Altri, "cuxo proxecto, perfectamente viable, leva un ano paralizado, pese á súa importancia como elemento dinamizador dou-tros sectores como o forestal e o textil", indicó Conde.

El número uno del PP al Congreso por Lugo comenzó su maratoniana jornada en la capital para recorrer la provincia de norte a sur, incluyendo su Monforte natal y Sarria, para cerrar la campaña en Guntín.

El apoyo a los emprendedores para crear empleo

Francisco Conde y la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, visitaron el Polo de Emprendemento da Mariña en Mondoñedo, donde conocieron las inquietudes de varias emprendedoras que se benefician del programa de asesoramiento, mentorización y desarrollo de proyectos. Conde destacó la labor de estos polos como "un apoio para impulsar iniciativas que xeren emprego de calidade e contribúan a manter poboación no rural".



Medidas

Conde avanzó el compromiso del PP con el emprendimiento "non só co apoio á tramitación administrativa, senón tamén a través de medidas que faciliten o financiamento e favorezan a contratación de empregados". Una de las propuestas del PP es la tarifa 0 para autónomos en su primer año de actividad