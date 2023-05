El Concello negoció con Interparking hacer bidireccional San Fernando

El PP desveló este jueves, coincidiendo con el inicio de una nueva fase de peatonalización del casco histórico, varios de los compromisos que adquirió el gobierno de Lara Méndez con la empresa que gestiona los tres párkings subterráneos municipales y que, en algún caso no parece que vaya a llevar a cabo, lo que podría derivar en indemnizaciones a la firma Interparking, advierten los populares.

Uno de esos compromisos era hacer bidireccional la Porta de San Fernando a medio plazo, lo que en teoría facilitaría el uso del párking de la Praza de Ferrol. Sin embargo, el plan municipal para cuando las obras de peatonalización estén terminadas, es que los usuarios de este estacionamiento sigan entrando al recinto amurallado por la Porta de Bispo Odoario y la Rúa Montevideo, como ahora, y salgan por San Fernando.

"Lara Méndez volve xogar cos cartos de todos os lucenses, como xa fixo na fábrica da luz, onde se pagou á concesionaria unha indemnización de 2,5 millóns, porque se estarían a incumprir acordos que ela mesma negociou, asinou e ratificou en xunta de goberno", afirma el viceportavoz del PP en el Concello, Antonio Ameijide.

El edil alude al acuerdo que el gobierno local alcanzó con Interparking en 2021 a cambio de que esta repintara los aparcamientos para ampliar la dimensión de las plazas. Aunque el que alude a la bidireccionalidad de San Fernando es suficientemente abierto como para dar lugar a la interpretación. Así, el texto recoge que el Concello impulsará ese doble sentido de circulación "sempre dentro das previsións e dispoñibilidades orzamentarias e da oportunidade do momento a implantar a solución técnica que permita conquerir dita finalidade dentor das actuacións de reducción do tráfico rodado no casco histórico".

Con todo, ese acuerdo va acompañado de un informe del ingeniero jefe del Concello en el que señala que el impulso a la bidireccionalidad de esta vía sería "perfectamente coherente con esa intención" de reducir el tráfico rodado en el casco histórico. Alude a un estudio de tráfico realizado para implantar una glorieta en la intersección de la Ronda da Muralla con la Avenida da Coruña y San Fernando. El único inconveniente sería la compatibilidad de los flujos peatonales desde el centro amurallado hacia la Avenida da Coruña.

Pero, además, el PP informó de algún otro compromisos adquirido en 2021 por el gobierno local con Interpárking del que no se tenían conocimiento, como el de un periodo de carencia en el pago del canon al Concello hasta superar el nivel de ingresos de rotación y abonados, "sempre en función do control financeiro anual da concesión e sen prexuízo das correccións oportunas con base aso temros do estudo e os ingresos efectivamente percibidos".

Aviso de Interparking

Recientemente, la empresa aseguró que la ampliación de las dimensiones de las plazas no sirvió para aumentar el nivel de uso de estos estacionamientos, que sigue siendo inferior a antes de la pandemia. Asimismo, respecto a las obras de peatonalización que se acaban de iniciar, Interparking explicó hace días a este periódico que no descarta pedir indemnización a la administración local si su actividad se ve perjudicada.

Para garantizar el equilibrio económico financiero de la adjudicataria, el Concello también se comprometió a autorizar un incremento de las tarifas del 1,5% adicional al IPC durante diez años y aumentar un año la concesión.

El contrato de los párkings es de 1986 y finaliza en 2036.