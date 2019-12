El PP considera que las luminarias resultan repetitivas, escasas y sin relación con motivos de la ciudad. "Non introducen novidades, repiten luminarias exactas ás que se colocaron no San Froilán, presentan arcadas con motivos que nada teñen que ver co Nadal e incluso sorprende que se promocione a Catedral de Santiago, como no tramo das arcadas San Pedro en vez de siluetear outros monumentos do municipio que son patrimonio da humanidade", dicen.

También recuerdan que hay barrios de la ciudad sin iluminación por las fiestas y se quejan de que el gobierno municipal considere esa ornamentación un gasto y no lo conciban como una inversión. "Pensamos que é necesario incentivar as compras e estimular o emprego local para evitar que continúe o goteo de peches do pequeno comercio en Lugo", reclaman los concejales del PP.