El PP convoca una marcha reivindicativa para reclamar mejoras en el cinturón verde de Lugo

Los parques periurbanos de Lugo se están deteriorando por falta de mantenimiento, sostiene el PP, que convoca para este viernes una marcha reivindicativa para reclamar que Concello y Diputación mejoren el cuidado del cinturón verde de la ciudad.

Los populares se reivindican, "orgullosos", como creadores de los parques periurbanos de la ciudad y llaman a los lucenses a movilizarse para frenar el deterioro, con con una marcha que se celebrará el viernes, con salida a las 16.30 del Pazo dos Deportes.

Elena Candia, portavoz municipal, y Antonio Ameijide, portavoz provincial, comparecieron para señalar signos de deterioro en el cinturón verde de la ciudad y criticaron el "falso ecoloxismo de PSOE e BNG", a los que acusaron de descuidar unos paseos que heredaron hace veinticinco años en "perfecto estado". Criticaron que en un cuarto de siglo esos dos partidos no hayan creado ni "un metro" nuevo de cinturón verde en Lugo.

Los populares reclaman también la ejecución del proyecto del PP de "consolidar" el cinturón verde "como un reclamo identitario" de la ciudad y para poner en valor el Miño.

Los representantes del PP llaman a todos los grupos políticos a sumarse a la caminata, a la vez que acusan a los partidos del gobierno de estar muy cómodos reivindicando con caravanas mejoras en las carreteras nacionales, pero, advierten, gobernar "non é só poñer deberes aos outros, tamén hai que afrontar e resolver os problemas no ámbito do que son responsables, onde cobran e onde obstentan goberno aínda que non gañaran".

Los populares invitan a los ciudadanos a acudir a la marcha, en la que también demandarán que se aborde la unión de los parques del Miño y del Rato y se pedirá a los gobiernos del Concello y la Diputación a impulsar un plan integral para mejorar el mantenimiento.

La marcha reivindicativa completará un recorrido de unos cuatro kilómetros y el fin es, dice el PP, evitar la decadencia de zonas que tienen una riqueza paisajística muy importante.

La ruta, avanzan, discurrirá por una zona que necesita mejoras, aunque sostienen que el abandono es generalizado en todos los tramos del paseo del Miño.

Como ejemplos del abandono, los populares señalaron la zona de unión del Rato en el Miño, entorno en el que sigue sin completarse la conexión de los parques y donde el sendero original junto a la orilla del río es poco accesible. Hay, recuerdan, una senda estrecha y cerrada por la maleza. Si se va por el sendero próximo a la N-6 hay que ir sorteando "fochancas", que hacen la vía intransitable en época de lluvias.

En el Paseo del Miño, en el tramo que pasa por detrás de la Uned y va hacia la nueva depuradora los caminos están destrozados y el paso es complicado tanto para quienes pasean como para quienes acuden a hacer deporte, denuncian.

En el tramo de A Fervenza, también en el paseo del Miño, añaden, hay árboles caídos en varios puntos, una escalinata en mal estado, senderos cubiertos por la maleza y pavimento desaparecido.

En la zona de la Fábrica de la Luz, igualmente en el paseo del Miño, los populares subrayan que el estado es "deplorable" incluso desapareció el área recreativa. Hay, además, una fuga que, por los olores que desprende, podría ser incluso de aguas residuales.

En las inmediaciones de la Escuela de Piragüismo, añaden los populares, hay árboles que crecen en mitad del camino, que hacen también intransitable raíces y piedras. También hay problemas de mantenimiento de las escalinatas, advierten.

En tanto, en el paseo del Rato hay una total falta de mantenimiento de los senderos, que cuando se hicieron tenían dos metros de ancho y que ahora no llegan a los 60 centímetros en algunos puntos. Hay también abandono de las estructuras de madera, de los merenderos y de otros elementos, remarcan los populares.