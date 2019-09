El PP considera que hay opciones de legalización del párking Ánxel Fole

El portavoz del grupo municipal del PP, Ramón Carballo, cargó de nuevo contra la decisión del Concello de ordenar el cierre del párking Ánxel Fole sin aportar alternativas. En este sentido, instó a los responsables municipales a "buscar opcións legais para evitar o peche do párking", recalcando que "tanto na Lei do Solo de Galicia, no seu regulamento, no PXOM e no Pepri hai ferramentas e argumentos que permitirían manter aberto este aparcamento".

Carballo se reunió este martes con representantes de asociaciones vecinales, de comerciantes y de empresarios de hostelería para trasladarles su propuesta de que se creen aparcamientos disuasorios en varios solares cercanos al centro, llegando a acuerdos de cesión con sus propietarios.

El portavoz popular lamentó que "o bigoberno de Lugo en vez de impulsar iniciativas para revitalizar o centro estea dándolle outra nova estocada aos pequenos comerciantes e hostaleiros que son o principal motor económico do casco histórico". Además, reclamó a la alcaldesa, Lara Méndez, que tome cartas en el asunto "e deixe de mirar para outro lado. Queremos saber por que permite ao seu socio -en referencia a Rubén Arroxo- asinar o decreto de peche do maior párking de Lugo sen ter previstas alternativas para dar servizo aos que se achegan ao centro".

Arroxo replica que él está obligado, como responsable de Policía, a ejecutar la orden de cierre porque sino estaría prevaricando

No obtuvo, sin embargo, la respuesta de la alcaldesa, pero sí la de Rubén Arroxo. El teniente de alcalde replicó que lo que le pide el PP es tanto como prevaricar, "e nós non imos prevaricar. Eu non levo urbanismo, senón Policía. E se dende urbanismo chega un expediente finalizado que di que o párking é ilegal, eu, que levo Policía, teño que firmar o decreto para non prevaricar, aínda que non me guste. Hai que cumprir a lei".

En la misma línea, rechazó las acusaciones que está recibiendo por su postura en contra del cierre cuando el BNG estaba en la opociíon y añadió que "nós nunca pedimos que non se pechara, senón que se buscaran alternativas e algunhas das que plantexamos fixéronse, como o aparcadoiro disuasorio de Paradai".

Por su parte, la Federación de Asociacións de Veciños también se mostró en contra del cierre del aparcamiento por el perjuicio que puede causar a todos los usuarios, y opinó que el mejor modo de solucionar el problema es que se cree una comisión de estudio formada por el Concello, la empresa propietaria y la propia federación vecinal. Además, exigió al Ayuntamiento que obligue a los otros tres párkings del centro a ampliar el espacio de sus plazas.